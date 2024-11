MotoGP | GP Malesia Sprint Race, Bagnaia: “Solo Martin può perdere il Titolo”

MotoGP GP Malesia Sepang Ducati – E’ un Pecco Bagnaia deluso ma combattivo quello che ha parlato al termine della Sprint Race del Gran Premio della Malesia, 19esima e penultima tappa della MotoGP 2024.

Il #1 della Ducati è infatti caduto nel corso del terzo giro e ora il Mondiale si allontana. Sono 29 infatti i punti di distacco da Jorge Martin, vincitore della gara del sabato.

La matematica ancora non lo condanna, ma a “Martinator” basteranno 9 punti in più del pilota di Chivasso per aggiudicarsi il Mondiale. Ecco cosa ha detto il pilota piemontese ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Sprint Race GP Malesia Ducati Ducati MotoGP 2024

“C’è ancora domani. Quel giro lì ho frenato più piano per non arrivare al limite, c’è una buca, l’ho presa e si è chiusa. Sappiamo quanto la curva 9 sia critica. Purtroppo capita, Jorge (Martin) è stato furbo e bravo, mi ha stupito perché il ritmo non era tanto veloce. Tutto può ancora succedere. Non ho fatto errori tutto il weekend, non li faccio mai a parte nelle gare e soprattutto nelle Sprint, Jorge è stato più bravo di me e con un distacco di 29 punti è quasi impossibile, ma faremo il massimo. Siamo nella situazione dove solo Jorge può perderlo, bisogna fare il massimo ma non basta solo quello. Abbiamo fatto primo in tutte le sessione ma le gare sono importanti, le Sprint non sono nelle nostre corde, faccio fatica a trovare la stessa competitività delle gare lunghe. Domani darò il 100% ma non basterà, ci vuole che qualcuno si metta in mezzo. Non mi sono mai trovato dietro a qualcuno in prova, non volevo rischiare ma mi sono steso lo stesso. Sono entrato più piano facendo la percorrenza più stretta e mi si è chiusa, si vede dalle immagini che salta il davanti. Vediamo domani cosa possiamo fare.”

