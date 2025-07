MotoGP | Martin in pista a Misano con la RS-GP, primo run terminato

MotoGP 2025 – Jorge Martin è sceso in pista a Misano in sella all’Aprilia RS-GP25, moto che non guida dal Gp del Qatar.

Il Campione del Mondo 2024 della MotoGP ha a disposizione tre set di gomme previste dal regolamento introdotto questa stagione per i piloti infortunati.

L’obiettivo è riprendere il feeling con un mezzo che ha guidato per pochissimo giri visto l’infortunio nei test di Sepang e quello successivo in Qatar.

Come riportato in una nota media Aprilia, “Sarà importante anche verificare l’ergonomia considerati i pochi chilometri che ha percorso con la nostra moto.”

Il madrileno è sceso in pista per il primo run alle 11:02 con una temperatura dell’aria di 22° e della pista di 36°. Il primo run è terminato alle 13:13 e lo spagnolo ha percorso 29 giri.

Ricordiamo che è in atto una diatriba tra l’entourage del pilota e la casa veneta, con i primi che vorrebbero sfruttare la clausola presente sul contratto per liberare il pilota e farlo firmare per un’altra casa (Honda su tutte, ndr) per il 2026.

A favore della casa di Noale si era schierato però il CEO di Dorna Carmelo Ezpeleta, che era stato categorico, senza un accordo tra le parti, Martin non potrebbe iscriversi al Campionato 2026.

