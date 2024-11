MotoGP | Gp Malesia Sprint Race, Alex Marquez: “Non mi aspettavo che Marc ne avesse così tanto”

MotoGP Ducati Gresini – Alex Marquez ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio della Malesia in quarta posizione.

Il pilota del team Gresini, partito dalla prima fila, ha faticato ad avvio gara ma è riuscito a recuperare chiudendo ai piedi del podio.

Dichiarazioni Alex Marquez Sprint Race Gp Malesia Sepang MotoGP 2024

“Sono partito bene, il problema è che quelli davanti a me son partiti benissimo. Abbiamo fatto una buona gara, il ritmo era da quinta posizione, forse quarta perché non mi aspettavo che Marc ne avesse così tanto, ma dobbiamo essere soddisfatti di questa gara e domani l’obiettivo sarà più o meno lo stesso. Può succedere di tutto se piove, ma al momento siamo pronti per stare nella top5”.

