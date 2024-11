MotoGP | Gp Malesia Sprint Race, Marc Marquez: “Sorpreso dal mio livello”

MotoGP Ducati Gresini – Ottima Sprint Race quella di Marc Marquez al Sepang International Circuit, teatro del Gran Premio della Malesia, penultima tappa della MotoGP 2024.

Dopo un venerdì difficile, l’otto volte iridato (nella foto in gara dietro a Bagnaia, ndr) ha lavorato con la squadra provando diversi assetti e dopo la seconda fila ottenuta in qualifica (quinto tempo, ndr), ha tagliato il traguardo in seconda posizione. Ecco cosa ha detto il pilota di Cervera ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Marc Marquez Sprint Race Gp Malesia Sepang MotoGP 2024

“Il team ha fatto un grandissimo lavoro. Questa mattina abbiamo provato vari assetti, quello della qualifica mi è piaciuto. In gara mi ha sorpreso il mio livello. Abbiamo rischiato, è quello che doveva fare Pecco oggi. A volte ti va bene e a volte ti va male, ma questa è la competizione. Sto riprendendo fiducia e questo secondo posto, che sarebbe terzo senza la caduta di Pecco, è molto importante. Alla fine può essere bravo un pilota o un tecnico, ma ci vuole il tempo per conoscersi bene. Abbiamo sbagliato a volte all’inizio dell’anno ma adesso se ho un problema sappiamo come risolverlo. Il prossimo anno cambierò tecnico ma con l’aiuto di Ducati mi adatterò facilmente. Caduta di Bagnaia? Tutti e due andavano forti, Pecco non spingeva nei primi giri, è una curva molto critica, appena lasci il freno e carichi l’anteriore, può andare via. Questo podio va alla comunità di Valencia.”

