MotoGP | Gp Malesia Sprint Race, Iannone: “Dal punto di vista fisico al momento non sono in una condizione adatta”

MotoGP GP Malesia Ducati VR46 Racing Team – Andrea Iannone ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio della Malesia in 19esima posizione.

Scattato dalla 17esima casella dello schieramento, ma vicinissimo alla soglia della Q2 Andrea per la prima volta in pista per la Sprint e nel gruppo dei piloti all’inseguimento della Top15.

Dichiarazioni Andrea Iannone Gp Malesia Sepang MotoGP 2024

“Se penso a tutta la giornata, il feeling è positivo. In gara sono partito bene, ma ho commesso un errore di valutazione. I primi 2/3 giri ho iniziato a spingere, ma questa moto è davvero tanto pesante, in frenata è necessaria una forza pazzesca e dal punto di vista fisico al momento non sono in una condizione adatta. Questa categoria richiede un allenamento completamente diverso, il potenziale è enorme. Sono tornato dopo 5 anni, il Team mi ha davvero accolto in maniera calorosa. Tutti mi stanno supportando al massimo e posso dire che il Pertamina Enduro VR46 Racing Team non ha nulla da invidiare ad una squadra ufficiale. Ieri è stata una giornata emozionante, anche i fan sono stati davvero affettuosi. Una bella emozione, questo paddock è stata la mia casa per tanti anni.”

