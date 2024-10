MotoGP | GP Malesia, Quartararo: “La moto è completamente diversa ora rispetto ai test”

MotoGP GP Thailandia Yamaha Monster – Nonostante la sfortuna nella gara del GP di Thailandia, Fabio Quartararo mantiene il 13º posto nella classifica del campionato e sarà pronto all’attacco anche questo weekend. Quartararo ha già corso sei volte al circuito di Sepang: una volta nella classe Moto3 (2016), due volte in Moto2 (2017 e 2018) e tre volte in MotoGP (2019, 2022, 2023), e non ha mai concluso una gara completa fuori dalla top 7. Nel 2016 è arrivato vicino al podio, terminando quarto, e ha chiuso in quinta posizione nel 2018 e nel 2023. Nel 2022, nonostante una lesione alla mano causata da una caduta nel weekend, è riuscito a conquistare il suo primo e unico podio in Malesia, terminando al terzo posto.

Alla vigilia del Gran Premio della Malesia, Fabio Quartararo riflette sull’ultima gara della tripletta asiatica, guardando con ottimismo ai progressi fatti durante la stagione. Nonostante le difficoltà iniziali riscontrate nei test a Sepang, Quartararo è convinto che le modifiche apportate alla moto abbiano portato miglioramenti significativi. Con una moto ormai evoluta rispetto a inizio anno, il pilota francese punta a chiudere il weekend con risultati positivi.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Gp Thailandia MotoGP 2024

“Ora siamo in Malesia per le ultime gare dell’Asia orientale, ed è anche l’ultimo round della tripletta. Vediamo cosa possiamo fare qui. All’inizio dell’anno, quando abbiamo fatto i test qui, è stato difficile per noi. Ma da allora abbiamo apportato molti cambiamenti. Penso che la moto sia completamente diversa ora, e spero che potremo ottenere dei risultati positivi.”

