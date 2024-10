MotoGP | GP Malesia, Rins: “Speriamo di avere alcune sessioni asciutte in modo da poter raccogliere buoni dati”

MotoGP GP Malesia Yamaha Monster – Álex Rins è pronto a tornare in sella alla sua M1 per ripartire con nuova determinazione, dopo la brusca interruzione della sua gara al GP di Thailandia a quattro giri dalla fine. Attualmente in 19ª posizione nella classifica generale, Rins arriva all’ultimo triple-header della stagione con grande motivazione. Il pilota spagnolo attende con entusiasmo il GP della Malesia, poiché il circuito di Sepang si è rivelato storicamente favorevole per lui. Nella classe Moto3 ha conquistato il secondo posto nel 2013 e il terzo nel 2014, mentre nella classe MotoGP ha ottenuto un brillante secondo posto nel 2018.

Alla vigilia del Gran Premio della Malesia, Alex Rins riflette sulle prove effettuate durante il GP di Thailandia, dove un assetto sperimentale ha dato spunti promettenti, nonostante la pioggia abbia limitato i test in condizioni di asciutto. Con l’obiettivo di sfruttare appieno il nuovo setup, Rins si augura condizioni favorevoli a Sepang, per raccogliere dati utili e continuare a migliorare le prestazioni della sua moto nel finale di stagione.

Dichiarazioni Alex Rins Gp Malesia MotoGP 2024

“Abbiamo provato qualcosa di diverso nella gara del GP di Thailandia. È stato un grande cambiamento tra sabato e domenica, ma poiché domenica ha piovuto, sono riuscito a provare questo assetto solo sul bagnato. Quindi, porteremo avanti questa impostazione per questo fine settimana a Sepang. Speriamo di avere alcune sessioni asciutte in modo da poter raccogliere buoni dati, e poi vedremo cosa possiamo migliorare.”

