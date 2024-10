MotoGP | Gp Malesia, Acosta: “Siamo in forma”

MotoGP Gp Malesia KTM GASGAS – Alla vigilia del Gran Premio della Malesia, Pedro Acosta esprime entusiasmo e determinazione, forte del recente podio conquistato in Thailandia. Questo risultato ha rafforzato la motivazione della squadra, confermando i frutti del lavoro costante.

Sebbene sia passato del tempo dall’ultimo test a Sepang, Acosta si dice fiducioso e pronto a ritrovare i riferimenti sul circuito malese, che apprezza particolarmente. L’obiettivo rimane ambizioso: puntare a essere la prima moto del gruppo Pierer Mobility e, se possibile, lottare nuovamente per il podio.

Dichiarazioni Pedro Acosta Gara Gp Malesia MotoGP 2024

“Mancano due Gran Premi e siamo in forma, dopo un podio duramente guadagnato in Thailandia. Questo motiva la squadra e porta alla luce tutto il duro lavoro che abbiamo fatto per così tante ore. È passato un po’ di tempo dall’ultimo test in Malesia, quindi dovrò ricordare altri punti chiave, ma in generale è una pista che mi è sempre piaciuta e il circuito è spettacolare. L’obiettivo di questo fine settimana rimane lo stesso, cercare di essere la prima moto Pierer Mobility e, se possibile, lottare per il podio. Andiamo!”

