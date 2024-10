MotoGP | GP Malesia, Mir: “Ci sono stati parecchi cambiamenti per noi quest’anno”

MotoGP GP Malesia Sepang Repsol Honda – Alla vigilia del Gran Premio della Malesia, Joan Mir riflette sul ritorno a Sepang, un circuito familiare per i piloti grazie ai numerosi test svolti nel corso dell’anno.

Mir vede in questa tappa un’opportunità preziosa per valutare i progressi fatti con la moto rispetto all’inizio della stagione, considerando i molti cambiamenti affrontati. Determinato a mantenere la stessa sensazione positiva del recente GP di Thailandia, Mir punta a una prestazione costante per tutto il weekend malese.

Dichiarazioni Joan Mir GP Malesia Sepang Honda Repsol MotoGP 2024

“Sepang è un circuito che tutti noi piloti conosciamo molto bene perché veniamo qui spesso per i test. È bello tornare qui alla fine dell’anno per vedere come si è progrediti con la moto e tutto il resto. Ci sono stati parecchi cambiamenti per noi quest’anno, quindi sarà importante confrontare dove eravamo a febbraio con ora. Ovviamente, ci sono ancora tutte le sfide e il lavoro che dobbiamo fare durante un weekend di gara, voglio catturare la sensazione che ho avuto durante il GP di Thailandia e riproporla costantemente per tutto il weekend in Malesia”.

4.7/5 - (43 votes)