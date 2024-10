MotoGP | GP Malesia, Marini: “Sarà un weekend davvero interessante”

MotoGP GP Malesia Sepang Repsol Honda – Luca Marini è curioso di tornare a Sepang (teatro della penultima tappa della MotoGP 2024, ndr) per vedere i progressi fatti da inizio stagione.

Il suo 2024 era infatti iniziato proprio in Malesia con i primi test ufficiali della stagione (anche se dopo la gara di Valencia aveva “assaggiato” la Honda RC213V, ndr) e ora che si torna a distanza di 9 mesi potrà toccare con mano il lavoro fatto dalla casa giapponese. I primi sono ancora lontani, ma qualche evoluzione positiva c’è stata, ecco cosa ha detto l’ex pilota della Ducati.

Dichiarazioni Luca Marini Preview GP Malesia Sepang Honda Repsol MotoGP 2024

“Penso che questo weekend sarà davvero interessante per noi, è un’opportunità per vedere i nostri progressi dall’inizio dell’anno. Abbiamo lavorato molto sulla moto in questa stagione e ho lavorato molto su me stesso e sulla mia guida, vogliamo vedere questi progressi a Sepang durante il weekend. C’è ancora molto da fare in queste ultime due gare dell’anno e ovviamente continueremo a lavorare fino all’ultimo momento. Un periodo intenso le ultime settimane per noi, ma tutti sono concentrati come sempre sull’obiettivo che abbiamo davanti.”

