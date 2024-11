MotoGP | GP Malesia Gara, Vinales: “Abbiamo fatto un passo avanti”

MotoGP GP Malesia Aprilia – Maverick Viñales ha chiuso il Gran Premio della Malesia in settima posizione

Maverick Viñales ha firmato una partenza convincente dalla dodicesima casella in griglia e, dopo pochi giri, si è inserito nella lotta per la top seven. Durante la gara, il pilota spagnolo ha mantenuto un ritmo solido e costante, che gli ha permesso di rimanere competitivo fino al traguardo, chiudendo in settima posizione.

Dichiarazioni Maverick Vinales GP Malesia Aprilia MotoGP 2024

“Abbiamo fatto un passo avanti in termini di ritmo. Dopo la sprint, abbiamo lavorato per cercare di capire dove avevamo sbagliato. Sapevamo che il problema erano le frenate e abbiamo modificato un po’ il set-up che ha funzionato bene perché sono riuscito a lottare in gara.”

