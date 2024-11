MotoGP | Gp Malesia Gara, Alex Marquez: “È stato un fine settimana dove abbiamo raccolto punti importanti”

MotoGP Ducati Gresini – Alex Marquez ha chiuso il Gran Premio della Malesia in quarta posizione.

Sulla pista amica del Sepang International Circuit, Alex Marquez trova uno dei migliori risultati stagionali dopo il podio del Sachsenring e chiude in quarta posizione questo 19º appuntamento stagionale. Una gara maiuscola nella quale il numero 73 è bravo in entrambe le partenze (la seconda a causa di una bandiera rossa ad inizio gara) e trova un gran ritmo che gli permette di resistere anche al ritorno di Acosta. Sono 13 punti fondamentali per la risalita in classifica generale con Alex che ora è 10º, dopo aver scavalcato Aleix Espargaró.

Dichiarazioni Alex Marquez Sprint Race Gp Malesia Sepang MotoGP 2024

“È stato un fine settimana dove abbiamo raccolto punti importanti e soprattutto ritrovato la fiducia e le sensazioni che erano un po’ mancate nelle ultime uscite. Non è stata una gara facile perché con la bandiera rossa era necessario mantenere la concentrazione alta e in più non ero fisicamente al 100% a causa di un po’ di raffreddore che non mi ha fatto dormire benissimo ieri sera. Devo ringraziare il team che mi è stato vicino anche nei momenti un po’ più complicati e ora che siamo tornati ai nostri livelli dobbiamo goderci il momento”.

