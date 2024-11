MotoGP | GP Malesia Gara, Mir: “Partire dietro complica le cose”

MotoGP GP Malesia Sepang Repsol Honda – Joan Mir non ha chiuso il Gran Premio della Malesia.

Dopo il GP della Malesia, Joan Mir ha condiviso le sue riflessioni su una gara iniziata con una partenza positiva, che lo aveva portato tra i primi dieci. Un contatto con Jack Miller ha però rallentato il suo ritmo, causando preoccupazione, anche se Mir è stato sollevato nel vederlo sano in pit lane. Nonostante un buon recupero, Mir ha poi perso il controllo, terminando la gara anzitempo.

Dichiarazioni Joan Mir GP Malesia Sepang Honda Repsol MotoGP 2024

“Ho fatto una partenza davvero buona alla prima partenza della gara ed ero tra i primi dieci! Sfortunatamente, ho avuto un contatto con Miller, quindi ero abbastanza preoccupato. È stato un sollievo vedere le immagini di lui nella corsia dei box e poi sono andato al suo box dopo, e lui è stato il solito Jack. Questa è la cosa più importante. Durante la gara non sono riuscito a guidare bene e sono caduto, senza danni, ma la nostra gara era finita. Non è successo di nuovo, quindi dobbiamo controllare e assicurarci. Come nelle ultime gare, sono riuscito a superare molti piloti, ma partire dietro complica le cose. Un’altra possibilità per fare qualcosa in più.”

