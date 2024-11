MotoGP | GP Malesia Gara, Marini: “Non sono contento della P15, la posizione non mostra tutto il lavoro che abbiamo fatto”

MotoGP GP Malesia Sepang Repsol Honda – Luca Marini ha chiuso il Gran Premio della Malesia in 15esima posizione.

Dopo il GP della Malesia, Luca Marini ha condiviso le sue impressioni sulla gara caratterizzata da temperature elevate e grip ridotto, che hanno reso la gestione della moto impegnativa. Il pilota ha espresso soddisfazione per la sua prestazione fisica, ma ha sottolineato le difficoltà incontrate a causa della trazione limitata e delle alte temperature, che hanno complicato soprattutto la seconda partenza. Nonostante una buona gestione delle gomme e un recupero notevole in frenata, la partenza arretrata ha reso difficile risalire posizioni.

Dichiarazioni Luca Marini GP Malesia Sepang Honda Repsol MotoGP 2024

“La gara è stata un po’ calda. Dal punto di vista fisico sono contento della mia prestazione. Il grip era piuttosto basso con il caldo, quindi abbiamo faticato per un po’ di trazione durante la gara. Con la procedura di partenza rapida tutto si è anche riscaldato, il che ha complicato alcune cose per la seconda partenza. Durante la gara, la nostra gestione delle gomme è stata abbastanza buona e sono riuscito a recuperare terreno in seguito, soprattutto in frenata. Siamo partiti molto indietro, quindi è difficile recuperare. Non sono contento della P15, la posizione non mostra tutto il lavoro che abbiamo fatto né la gara che ho fatto oggi. I punti sono buoni, ma ne vogliamo di più perché tutti stanno lavorando duramente in Honda.”

4.8/5 - (43 votes)