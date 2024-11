MotoGP | GP Malesia Gara, Quartararo: “Non ho idea di cosa sia successo durante l’incidente”

MotoGP GP Malesia Yamaha Monster – Fabio Quartararo ha chiuso il Gran Premio della Malesia in sesta posizione.

Dopo il GP della Malesia, Fabio Quartararo ha riflettuto su una gara movimentata, iniziata con un contatto al primo giro che lo ha visto coinvolto in un incidente con Brad Binder o Jack Miller. Per la ripartenza, Quartararo ha dovuto usare la seconda moto con gomme meno performanti dalle qualifiche, che non hanno facilitato il recupero sui piloti di testa. Nonostante le difficoltà, Quartararo ha valutato il weekend positivamente, grazie a buone qualifiche e una solida gara sprint.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Gp Malesia MotoGP 2024

“Non ho idea di cosa sia successo durante l’incidente del primo giro. Ho avuto un grosso contatto con Brad Binder o Jack Miller. Poi ho volato, e dopo non ricordo bene cosa sia successo. Eravamo tutti a terra, ma non credo sia stato un errore. In una curva lenta e in un cambio di direzione, è davvero facile toccarsi. Queste cose possono succedere. Per la ripartenza, ho dovuto prendere la mia seconda moto, e non avevamo più gomme, quindi ho iniziato con le gomme di ieri dalle qualifiche che non mi piacevano molto. Sfortunatamente, non sono riuscito a raggiungere i piloti davanti a me. Ma penso che questo sia stato un weekend di gara davvero positivo per noi, nel complesso. Abbiamo fatto delle ottime qualifiche, un ottimo Sprint e una grande Gara. Penso che stiamo andando nella giusta direzione e spero che possiamo fare un passo avanti all’ultimo round.”

