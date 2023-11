MotoGP | Gp Malesia Gara, Miller: “Ritmo non sufficiente per giocarsela con i migliori”

MotoGP GP Malesia KTM Tanto da analizzare in casa KTM al termine dell’ultimo Gran Premio della Malesia, terzultimo appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP. Jack Miller, ottavo sul traguardo, non è riuscito a mostrare un ritmo degno dei migliori, aspetto che dovrà spingere lui e la squadra ad analizzare cosa non ha funzionato sulla RC16. Peggio invece è andata a Brad Binder, mai in sinergia con la moto – soprattutto a causa dell’anteriore – e autore di una caduta nella prima metà di gara.

Dichiarazioni Jack Miller Gara GP Malesia MotoGP 2023

“Non avevamo abbastanza ritmo per i piloti davanti a me e dobbiamo capire cosa non ha funzionato, visto che un distacco del genere dopo 20 giri non è l’ideale. Non ho avuto problemi reali e neanche ho commesso degli errori, semplicemente il ritmo assoluto non era a livello dei migliori. Ci manca qualcosa, è innegabile. Sono stato con Bezzecchi per un pò, ma nel tentativo di andargli dietro ho rovinato la gomma anteriore. Abbiamo del lavoro da fare e io stesso cercherò di migliorare. Dobbiamo massimizzare la performance in vista del Qatar e di Valencia”.

Dichiarazioni Brad Binder Gara GP Malesia MotoGP 2023

“Ho faticato in gara e non sono mai riuscito a fermare la moto come volevo. Ho lottato con la moto per guidare in modo pulito e alla fine sono incappato in una caduta. Non c’è molto altro da dire. Abbiamo provato diverse cose e con il caldo, unito al grip, non è andata come speravamo. Lezioni importanti che ci serviranno per il Qatar”.