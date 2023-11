MotoGP | Bastianini rinasce a Sepang: l’analisi sulla domenica di gara in Malesia [VIDEO]

MotoGP GP Malesia Bastianini – Gioco, partita e incontro per Enea Bastianini a Sepang, teatro dell’ultimo Gran Premio della Malesia di MotoGP. Dopo un periodo difficile, caratterizzato da diversi infortuni e da una performance mia realmente in linea con le altre Ducati, l’italiano è riuscito a occupare nuovamente il gradino più alto del podio, lasciandosi alle spalle il vincitore della Sprint di ieri, Alex Marquez, il compagno di squadra Pecco Bagnaia, protagonista di un bel duello con Jorge Martin – suo rivale per il titolo – per il terzo posto.

Non solo una vera e propria rinascita per Bastianini, protagonista nell’ultimo periodo di alcune voci di mercato riguardanti un ipotetico scambio con con Martin (lui in Pramac, l’iberico in Factory), ma anche una risposta a tutti quelli che lo hanno criticato/giudicato dopo questi mesi.

Domenica positiva anche per Bagnaia, bravo ad allungare su Martin in vista del rush finale del campionato che comprenderà Losail e Valencia. Appuntamento tra sette giorni a Losail per il Gran Premio del Qatar, round che potrebbe rivelarsi estremamente importanti per le sorti di questo mondiale 2023.