MotoGP | Marini-Honda HRC, il commento di Bezzecchi sulle voci delle ultime ore [VIDEO]

MotoGP Honda HRC Marini – Intervistato da Antonio Boselli, Marc Bezzecchi ha commentato le ultime voci di mercato riguardanti un possibile approdo di Luca Marini in Honda HRC, precisando come l’assenza dell’italiano della VR46 potrebbe farsi sentire e non poco, visto l’ottimo rapporto che esiste fra i due.

Un cambiamento importante, inatteso fino a poche ore fa, ma che spingerò l’italiano a dare il massimo, dato che quasi certamente diventerà l’uomo di punta della squadra italiana (se Marini dovesse effettivamente andare via, la VR46 punterà su un giovane proveniente dalla Moto2). Appuntamento tra sette giorni a Losail per il Gran Premio del Qatar, round che potrebbe rivelarsi estremamente importanti per le sorti di questo mondiale 2023.