MotoGP | Gp Malesia Gara, Marini: “Giornata molto difficile”

MotoGP GP Malesia Sepang Mooney VR46 – Luca Marini ha chiuso il Gran Premio della Malesia, 18esima gara della MotoGP 2023, in decima posizione.

Bene Luca, che partiva dalla quinta piazza dello schieramento. In lotta nel gruppo degli inseguitori per gran parte della gara, fatica nel finale.

Dichiarazioni Luca Marini Gara GP Malesia Sepang MotoGP 2023

“Una gara molto difficile: ho cercato di dare il massimo al via, perché sapevo sarebbe stato il momento cruciale. Lo scatto non era male, poi ho inserito la seconda, la moto ha iniziato a vibrare e quando la gomma ha toccato terra ho perso il davanti. Ho dovuto chiudere il gas alla curva 1 e ho perso tante posizioni. La velocità non era male, la Top6 era possibile, ma in scia facevo tanta fatica. Ho iniziato ad avere problemi con la gomma davanti e poi un drop di quella dietro. Peccato, torniamo al lavoro in Qatar.”

