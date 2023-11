MotoGP | Gp Malesia Gara, Bezzecchi: “Prestazione non fantastica, ma nemmeno terribile”

MotoGP GP Malesia Sepang Mooney VR46 – Marco Bezzecchi ha chiuso il Gran Premio della Malesia, 18esima tappa del Motomondiale 2023, in sesta posizione

Marco è protagonista di un’ottima prima parte di gara: dopo uno scatto al via praticamente perfetto dalla sesta casella della griglia e in P4 al termine del primo giro, tiene un ritmo costante fin sul traguardo.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Gara GP Malesia Sepang MotoGP 2023

“Una gara non fantastica, ma nemmeno terribile. Sono partito bene davvero bene, il primo giro ero in P4. Ho cercato di stare con Pecco e Jorge (Bagnaia e Martin ndr), ma non avevo il loro passo. Gli ho persi, poi ho cercato di spingere, ma Fabio (Quartararo ndr) ha chiuso davvero forte. Nel complesso molto bene, anche se speravo meglio. Full gas verso il Qatar ora.”

5/5 - (15 votes)