MotoGP | Gp Malesia Gara, Marc Marquez: “Domenica difficile”

GP Malesia Sepang MotoGP 2023 Repsol Honda – Marc Marquez ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio della Malesia, 18esima tappa del Motomondiale 2023, in 13esima posizione.

Le difficoltà iniziano con una qualifica che lo relega in ventesima posizione, complicando ulteriormente la sfida. Marquez riflette sul feeling con la moto, analogo a quello sperimentato durante la gara Sprint. Nonostante la 20esima posizione di partenza, il pilota spagnolo ha gestito la situazione con maturità, riuscendo a conquistare almeno alcuni punti preziosi. Con la determinazione di voltare pagina, Marquez guarda già al prossimo appuntamento in Qatar, dove punta a migliorare la sua situazione e ottenere risultati più soddisfacenti. Nelle sue parole traspare la resilienza e l’ottimismo di un campione pronto a affrontare le sfide e a prepararsi per le battaglie future sulla pista del MotoGP.

Dichiarazioni Marc Marquez Gara GP Malesia Sepang MotoGP 2023

“È stata una domenica difficile per concludere un fine settimana complicato, in realtà tutto è venuto dalle qualifiche di sabato. Dalla 20esima posizione è sempre difficile e il mio feeling con la moto era simile a quello che avevo nella gara Sprint. Ieri ho spinto e sono caduto, oggi ho gestito tutto e sono riuscito a ottenere almeno qualche punto. Ci aspetta un’altra gara difficile in Qatar dove possiamo provare a migliorare la nostra situazione e i nostri risultati. Andiamo avanti e prepariamoci per il prossimo”.

