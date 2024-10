MotoGP | GP Malesia, Espargarò: “Sepang è una pista dove abbiamo girato molto”

MotoGP GP Malesia Aprilia -Aleix Espargaró, reduce da un weekend impegnativo in Thailandia per via delle condizioni fisiche non ottimali dopo una caduta nella FP1, affronta Sepang con l’obiettivo di concludere il tour asiatico con un risultato di rilievo.

Alla vigilia del Gran Premio della Malesia, Aleix Espargarò esprime determinazione e ottimismo, pronto ad affrontare le sfide del circuito di Sepang. Dopo numerosi test invernali, il pilota conosce bene le insidie del tracciato, dove il caldo rappresenta un fattore decisivo. Concludendo il tour asiatico, Espargarò e il suo team arrivano motivati, puntando a una prestazione solida prima del rientro in Europa per l’ultima gara della stagione.

Dichiarazioni Aleix Espargarò GP Malesia Aprilia MotoGP 2024

“Sepang è una pista dove abbiamo girato molto considerando i test invernali. È un tracciato difficile, dove il caldo gioca un ruolo fondamentale. Essendo l’ultima gara del tour asiatico, arriviamo molto motivati. Speriamo di fare una bella gara prima di rientrare in Europa per l’ultimo GP della stagione.”

