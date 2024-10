MotoGP | Gp Malesia: Martin non teme Ducati o Michelin

MotoGP GP Malesia Sepang Ducati Pramac – Jorge Martin arriva in Malesia, penultima gara della MotoGP 2024 con 17 punti di vantaggio su Pecco Bagnaia.

Il madrileno del Pramac Racing non teme “giochetti” da parte di Ducati e Michelin e rimane fiducioso di potersi giocare tutte le sue carte, questo nonostante il prossimo anno guiderà un’Aprilia e il Team toscano passerà in Yamaha.

Al #89 spagnolo basterebbero quattro secondi posti nelle prossime gare (due Sprint Race e due gare “lunghe”, Sepang e Valencia, ndr) per laurearsi Campione del Mondo. Per essere Campione già in Malesia deve ottenere, almeno, 21 punti in più di Bagnaia.

“Quello che è successo l’anno scorso con Michelin non era qualcosa alla loro portata. È stato qualcosa che è successo, che sia stata una coincidenza, una coincidenza, un caso – ha detto così come riportato da Marca.com – Altre volte è capitato a Pecco (Bagnaia) o a me. Non ci penso ed è qualcosa che non posso controllare. Se succedesse, darei il massimo con quello che ho. Con Ducati non ho mai avuto dubbi. Hanno già vinto tutto quest’anno. Nella Sprint (in Thailandia, ndr), le prime otto moto erano tutte Ducati. Hanno già vinto due Mondiali con Bagnaia, mi lasceranno combattere con lui. Sepang è stata una di quelle che ho preparato di più e ne vale la pena. Ovviamente, lo faccio sempre e mi preparo per le gare, mi alleno molto. Non solo il fisico, è preparare i dettagli, essere in tutto e ci proverò. Non vedo l’ora di vedere il grande cambiamento che Pecco ha fatto dal warm-up alla gara, perché è chiaro che ha trovato qualcosa per essere più veloce di noi e anche quello che dice sulla Sprint per capire perché si sente così sicuro di attaccare in Malesia. Queste prossime tre settimane sono sicuramente le più importanti della mia vita. Devo dare il massimo. Se non va come voglio, non morirò, mi è successo l’anno scorso, ma è chiaro che lotterò con tutto ciò che ho per raggiungerlo (il Titolo, ndr).”

