MotoGP | GP Malesia, Vinales: “Il layout della pista è impegnativo”

MotoGP GP Malesia Aprilia – Maverick Viñales torna su un tracciato che gli ha già regalato grandi soddisfazioni con vittorie in tutte le classi: in MotoGP nel 2019, in Moto2 nel 2014 e in 125cc nel 2011. Il pilota spagnolo è determinato a ritrovare il feeling che gli ha permesso di salire sul podio più volte in questa stagione.

Alla vigilia del Gran Premio della Malesia, Maverick Viñales ha condiviso le sue aspettative e riflessioni sulla gara, sottolineando le sfide e la competitività del circuito di Sepang. Con un layout esigente e una competizione serrata, dovuta all’ampia disponibilità di dati da parte di tutti i team, Viñales si mostra fiducioso nel lavoro svolto dalla sua squadra. Forte delle informazioni raccolte finora, il pilota punta a una performance solida, determinato a proseguire il finale di stagione con risultati positivi.

Dichiarazioni Maverick Vinales GP Malesia Aprilia MotoGP 2024

“Il layout della pista è impegnativo e la competizione è sempre serrata perché tutti hanno a disposizione molti dati e conoscono bene il tracciato. Anche noi abbiamo raccolto tanti dati, quindi l’obiettivo è fare una bella gara, soprattutto per proseguire nel migliore dei modi.”

