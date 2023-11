MotoGP | Gp Malesia Day 1, Vinales: “Un venerdì strano”

MotoGP Malesia Aprilia – Maverick Vinales ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio della Malesia, 18esima tappa del Motomondiale 2023, con il quinto tempo.

In questo venerdì su una pista che spesso sorprende, Viñales ha navigato tra le complessità del grip, sperimentando sensazioni diverse rispetto alle sessioni precedenti. Nonostante le incertezze, il pilota spagnolo ha trovato il proprio punto di forza nell’ultimo time attack con gomma nuova, considerandolo un solido punto di partenza per il proseguo del weekend. Viñales ha anche sottolineato l’importanza delle comparative effettuate sulla moto per migliorare il comfort termico in sella, elogiando la prontezza di Aprilia nel rispondere alle esigenze della squadra. Con una Sprint imminente e l’analisi dei dati in programma, Viñales è determinato a decifrare i dettagli e affrontare il resto del weekend con la consapevolezza di poter ottimizzare le prestazioni della sua Aprilia in vista del Gran Premio della Malesia.

Dichiarazioni Maverick Vinales Day 1 GP Malesia MotoGP 2023

“Un venerdì strano su questa pista. Sappiamo che nella prima sessione il grip è solitamente scarso, poi va migliorando, invece oggi non ho avvertito un feeling migliore nel pomeriggio. Comunque nell’ultimo time attack con gomma nuova mi sono sentito bene, è il punto di partenza per domani. Abbiamo fatto delle comparative su vari sistemi per migliorare il comfort termico in sella, devo ringraziare Aprilia per la rapidità di risposta nonostante il poco tempo a disposizione. Oggi non ci sono state temperature estreme quindi è difficile valutare, analizzeremo i dati e già nella Sprint capiremo di più”.

