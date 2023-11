MotoGP | Gp Malesia Day 1, Aleix Espargarò: “Ho vissuto giornate migliori”

MotoGP Malesia Aprilia – Aleix Espargarò ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio della Malesia, 18esima tappa del Motomondiale 2023, con il 20esimo tempo.

Pur riconoscendo che ci sono stati giorni migliori, Espargarò si mostra fiducioso nel trovare la soluzione ai problemi riscontrati sulla pista di Sepang. Dopo una giornata caratterizzata da scivolamenti e piccole escoriazioni, il pilota spagnolo è consapevole delle sfide che lo attendono nel passaggio attraverso la Q1 il sabato. Nell’ottica di un weekend impegnativo, il pilota Aprilia è pronto a dimostrare la sua resilienza e a mettere in pratica le correzioni necessarie per affrontare la Q1 e affrontare il Gran Premio della Malesia con il massimo impegno.

Dichiarazioni Aleix Espargarò Day 1 GP Malesia MotoGP 2023

“Sicuramente ho vissuto giornate migliori, ma non posso dire di essere particolarmente preoccupato. Sappiamo bene quale sia il problema, quindi domani torneremo ad una soluzione standard e sono certo di poter essere veloce. Sarà un sabato impegnativo dovendo passare per la Q1, in più l’ultima scivolata mi ha lasciato qualche escoriazione che non mi renderà la vita facile. Siamo piloti e sappiamo che questo puo’ succedere, l’importante è sapere dove intervenire”.

