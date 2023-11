MotoGP | Gp Malesia Day 1, Bautista: “Non è facile tornare dopo molto tempo”

MotoGP GP Malesia Sepang Ducati Aruba.it Racing – Alvaro Bautista ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio della Malesia, 18esima tappa del Motomondiale 2023, con il 20esimo tempo.

Dopo 5 anni dall’ultima apparizione sul Circuito di Valencia, Alvaro Bautista è tornato questa mattina in sella alla Ducati Desmosedici GP per le prove libere di MotoGP andate in scena sul circuito di Sepang in Malesia. Dopo un inizio complicato nelle FP1, Bautista e il suo team hanno lavorato diligentemente per migliorare il feeling con la Desmosedici GP nelle FP2, dimostrando la determinazione e la sinergia necessarie per affrontare le sfide. Il pilota spagnolo riconosce l’arduo compito di tornare alla guida della Desmosedici GP dopo un periodo di assenza, ma sottolinea il buon lavoro svolto dal team nel ravvicinare il set-up della moto alle sue esigenze. Con la consapevolezza che ci sono ancora margini di miglioramento, Bautista è pronto a continuare il lavoro nella stessa direzione nelle FP2 di domani, confidando in ulteriori progressi e ottimizzazioni in vista del Gran Premio della Malesia

Dichiarazioni Alvaro Bautista Day 1 GP Malesia Sepang MotoGP 2023

“Posso dire che sia stato un venerdì positivo perché le sensazioni sono migliorate molto durante la giornata. Nelle FP1 ho incontrato molte difficoltà mentre nelle FP2 siamo riusciti a migliorare il feeling. E’ chiaro che non sia facile tornare dopo molto tempo sulla Desmosedici GP ed essere competitivi fin dai primi giri. Abbiamo però fatto un buon lavoro con il team riuscendo ad avvicinare il set up della moto alle mie necessità. Abbiamo senz’altro ancora margini di miglioramento e continueremo a lavorare in questa direzione già domani mattina nelle FP2”.

