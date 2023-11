MotoGP | Gp Malesia Day 1, Bastianini: “Fare qualcosa di più oggi per me era difficile”

MotoGP GP Malesia Sepang Ducati – Enea Bastianini ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio della Malesia, 18esima tappa del Motomondiale 2023, con il 12esimo tempo.

Bastianini dovrà prendere parte alla Q1 di domani. Sedicesimo dopo la prima sessione, il pilota di Rimini è riuscito a migliorare nel pomeriggio, chiudendo dodicesimo in 1:58.605 e sfiorando di poco la top ten.

Dichiarazioni Enea Bastianini Day 1 GP Malesia Sepang MotoGP 2023

“Fare qualcosa di più oggi per me era difficile: abbiamo provato numerose cose e il dodicesimo tempo è accettabile anche se non era la posizione alla quale ambivo. Diciamo che è stata una giornata di alti e bassi e domani dovremo cercare di essere più costanti ed entrare in Q2. Non avevo mai usato il freno a pollice prima di oggi e ovviamente mi ci vuole un po’ di tempo per adattarmi. Rispetto al mattino le condizioni questo pomeriggio erano diverse e abbiamo dovuto fare delle modifiche alla moto, per questo siamo arrivati un po’ tardi a mettere la seconda gomma e sono riuscito a fare un solo giro, mancando la top ten per qualche decimo. Nel complesso penso sia stata una giornata positiva e anche il mio ritmo nel pomeriggio era piuttosto buono: sono riuscito a girare facilmente in 1:59, perciò mi sembra che le cose stiano andando meglio rispetto alle ultime gare”.

