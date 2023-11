MotoGP | Gp Malesia, Morbidelli: “Ho un buon feeling e riesco ad essere veloce”

MotoGP GP Malesia Sepang 2023 Monster Energy Yamaha – Franco Morbidelli ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio della Malesia, 18esima tappa del Motomondiale 2023, con l’undicesimo tempo.

Nonostante una prestazione solida e un feeling positivo con la sua moto, Morbidelli ha perso di poco l’ingresso diretto nella Q2. Il pilota italiano, consapevole del potenziale della sua squadra e del ritmo competitivo, ha fissato chiaramente il suo obiettivo principale: migliorare con le gomme nuove per garantirsi un posto più avanzato in griglia. Con la ferma convinzione che una partenza più avanti potrebbe fare la differenza nelle gare a venire.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Day 1 GP Malesia Sepang MotoGP 2023

“E’ stata una buona giornata. La moto va bene qui. Ho un buon feeling e riesco ad essere veloce. Purtroppo con la gomma nuova non sono riuscito a mettere tutto insieme e a mettere a segno un giro abbastanza buono per un ingresso diretto in Q2. Ci siamo persi solo di poco. Abbiamo il dovere di migliorare e provare a fare quel passo in più con le gomme nuove in un time attack per passare ed entrare in Q2: questo è l’obiettivo principale. Questo dovrebbe essere il nostro obiettivo principale con il ritmo che abbiamo ultimamente: dovremmo partire più davanti per fare buone gare.”