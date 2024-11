MotoGP | GP Malesia, che lotta tra Bagnaia e Martin! Gli highlights [VIDEO]

Highlights GP Malesia – Pecco Bagnaia e Jorge Martin ci stanno regalando una pagina bellissima dello sport, forse la più bella. Non si risparmiano nella lotta ma lo fanno con rispetto, un abbraccio a fine gara e nelle dichiarazioni, belle parole uno nei confronti dell’anno. Quasi non si vorrebbe che questo Mondiale fosse già concluso e invece, manca solo una gara. Si corre a Barcellona con Valencia nel cuore.

Sono stati ben undici i sorpassi che hanno visti protagonisti Pecco Bagnaia e Jorge Martin. Il pilota piemontese doveva fare una gara così, non avendo nulla da perdere. Lo spagnolo tuttavia, invece di accontentarsi, non si è tirato indietro nella lotta, salvo poi fare un passo indietro e pensare che andare a Valencia con un bottino di 24 punti, conta e pure tanto.

La vittoria è andata quindi a Pecco Bagnaia, davanti a Jorge Martin ed Enea Bastianini che ha un solo punto di distacco da Marc Marquez, oggi caduto ma che è riuscito a chiudere dodicesimo in zona punti. Brividi alla partenza per l’incidente tra Binder, Quartararo e Miller che inizialmente sembrava avere la peggio ma che poi ci ha fatto un bellissimo regalo, mostrandosi in piedi all’uscita dal Centro Medico.

Quarta posizione per Alex Marquez, seguito da Pedro Acosta ed uno stoico Fabio Quartararo che chiude sesto nonostante l’incidente alla partenza. Settimo Maverick Vinales, a precedere Alex Rins e Marco Bezzecchi. Augusto Fernandez, chiude la TOP 10.