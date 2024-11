MotoGP | GP Malesia Gara, Bagnaia: “Con Martin lotta aggressiva ma pulita”

MotoGP GP Malesia Sepang Ducati – Il Mondiale MotoGP 2024 si deciderà all’ultima gara, che anche se manca l’ufficialità, dovrebbe disputarsi a Barcellona.

Dopo la caduta avvenuta nella Sprint Race della Malesia, Pecco Bagnaia aveva un solo obiettivo, vincere la gara e sperare che qualcuno si mettesse tra lui e Martin, per accorciare il gap in classifica che dopo il sabato era di 29 punti.

Il #1 della Ducati ha centrato l’obiettivo vittoria dopo una prima parte di gara entusiasmante fatta di sorpassi e controsorpassi con “Martinator” che avrebbe voluto chiudere i giochi già oggi, cosa che però non gli è riuscita, chiudendo comunque secondo.

L’impresa sarà di quelle impossibili, Bagnaia lascia Sepang a 24 punti dal madrileno del Pramac Racing, ma se la speranza è l’ultima a morire a Barcellona ci sarà da divertirsi. Ecco cosa ha detto il pilota piemontese ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Gara GP Malesia Ducati Ducati MotoGP 2024

“Alla fine sappiamo che la domenica non è un nostro problema, sapevo di averne di più. Anche ieri doveva essere così ma il sabato faccio fatica ad avere la stessa competitività, anche oggi ho preso la stessa buca e non è successo niente. Capiremo cosa fare nei sabati per essere aggressivi come la domenica. Vincere 10 gare in una stagione è qualcosa di incredibile. La gara è stata come mi sarei aspettato, seguo sempre quello che è il mio potenziale, sapevo prima della partenza che se al 4° giro sarei stato davanti ne avrei avuto di più. E’ stato divertente, lotta aggressiva ma pulita. Su certi argomenti bisogna essere sensibili, è compito nostro farlo che siamo i paladini di questo mondo. Tra tutti bisognerà dare una mano a Valencia, in qualsiasi modo. Non gira tutto intorno al Motomondiale, abbiamo una possibilità di fare qualcosa e dobbiamo farlo. Firmerei subito per cancellare le Sprint! Quest’anno sono stato steso tre volte, mi hanno tolto dei punti importanti, bisogna migliorare e non trovarsi in quella situazione”

