MotoGP | Gp Malesia Gara: Bagnaia vince il duello con Martin, Mondiale rimandato a Barcellona

MotoGP Gp Malesia Sepang Gara – Pecco Bagnaia aveva un solo obiettivo, vincere il Gran Premio della Malesia per tenere ancora aperto un Mondiale che dopo la Sprint Race di Sepang lo vedeva a -29 da Jorge Martin.

Il pilota di Chivasso ha fatto il suo “dovere”, andando a vincere una gara prima fermata da una bandiera rossa a causa di un’incidente che aveva visto coinvolti Brad Binder, Fabio Quartararo e Jack Miller.

L’australiano è rimasto a terra e per qualche minuto si è temuto il peggio, ma fortunatamente dopo essere rimasto a terra e poi portato via con l’ambulanza, è uscito in piedi dal centro medico, facendo tirare a tutti un sospiro di sollievo.

Alla ripartenza (gara accorciata da 20 a 19 giri, ndr) il #1 della Ducati si è preso subito la testa della gara e i primi giri della gara sono stati un vero e proprio “spot” per la MotoGP, con sorpassi e controsorpassi tra Bagnaia e Martin, che non si sono risparmiati. Diversa la scelta di gomme dello spagnolo, unico pilota di testa con la media all’anteriore.

Un duello appassionante tra i due con Martin che nonostante avesse più da perdere, che non si è risparmiato, rendendo la vita difficile al piemontese. Solo verso metà gara Bagnaia ha allungato andando a vincere la decima gara della stagione, 28esima in MotoGP, 38esima in carriera. Con questo successo si porta a -24 da Martin con il Mondiale che si assegnerà a Barcellona, pista scelta al posto di Valencia.

Sul podio è salito anche Enea Bastianini, che ha approfittato della caduta di Marc Marquez, caduta avvenuta alla curva 15 a 13 giri dal termine. L’otto volte iridato è poi risalito in sella chiudendo 12esimo e mantenendo un punto di vantaggio sulla “Bestia” in Campionato, con Marquez terzo e Bastianini quarto.

Bello il duello tra Alex Marquez (Ducati Gresini) e il rookie KTM Pedro Acosta (Team GASGAS Tech3), con il più piccolo dei fratelli Marquez che ha tagliato il traguardo in quarta posizione davanti al pilota di Mazarron.

Buonissima la gara di Fabio Quartararo, che così come ieri nella Sprint, è la miglior moto giapponese al traguardo. “El Diablo” ha portato la Yamaha in sesta posizione davanti all’Aprilia di Maverick Vinales e al team-mate Alex Rins.

In Top Ten anche Marco Bezzecchi che in sella alla Ducati del VR46 Racing Team ha chiuso nono davanti alla seconda KTM del Team GASGAS Tech3, quella di Augusto Fernandez.

A punti anche Johann Zarco (11esimo e miglior pilota Honda al traguardo, ndr) il sopracitato Marc Marquez, Aleix Espargarò (Aprilia), Franco Morbidelli (scivolato mentre era in lotta per la quarta posizione e poi risalito in sella, ndr) e Luca Marini (Repsol Honda).

Al traguardo anche Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) 16esimo, Andrea Iannone (Ducati VR46 Racing Team, sostituiva Fabio di Giannantonio operato alla spalla sinistra infortunata al Red Bull Ring, ndr) e Lorenzo Savadori (Aprilia Trackhouse, in sella alla RS-GP lasciata libera dal convalescente Miguel Oliveira, ndr).

Foto: Valter Magatti

