MotoGP | Gp Malesia, Bastianini: “Speriamo il meteo non sia troppo instabile”

MotoGP GP Malesia Sepang Ducati – Enea Bastianini è pronto per il Gran Premio della Malesia, dopo un fine settimana impegnativo in Thailandia.

Nonostante le sfide affrontate in precedenza, la gara del weekend scorso ha fornito preziose informazioni, che il giovane pilota spera possano portare a un notevole miglioramento nelle prossime gare. Bastianini ha dimostrato in passato di essere molto competitivo a Sepang, e quest’anno non fa eccezione: è pronto a mettere in campo la sua velocità e la sua esperienza per lottare per un risultato di prestigio. Con la speranza di condizioni meteorologiche favorevoli, il pilota è determinato a sfruttare al massimo ogni turno di preparazione, con l’obiettivo di arrivare alla gara ben preparato per il Gran Premio della Malesia.

Dichiarazioni Enea Bastianini Preview GP Malesia Sepang MotoGP 2023

“Il fine settimana in Tailandia è stato molto difficile, ma la gara di domenica ci ha aiutato a raccogliere altre informazioni importanti che spero mi possano aiutare a fare un altro passo avanti rispetto alle ultime gare. Sepang è una pista dove sono stato molto competitivo in passato e spero di poter essere veloce anche quest’anno. Speriamo il meteo non sia troppo instabile e ci permetta di sfruttare bene tutti i turni per arrivare in gara ben preparati”.

