MotoGP | Gp Malesia, Bagnaia: “Sepang è una delle mie piste preferite”

MotoGP GP Malesia Sepang Ducati – Pecco Bagnaia dopo la breve pausa è pronto a tornare in sella alla propria Ducati per difendere il titolo nelle ultime tre gare della stagione, Sepang, Lusail e Valencia.

Il pilota della Ducati reduce dal settimo posto nella Sprint della Thailandia e dal secondo posto nella gara “lunga” della domenica, arriva in un tracciato che gli piace, dove lo scorso anno vinse davanti ad Enea Bastianini (ora suo team-mate, ndr) e Fabio Quartataro.

I punti di vantaggio su Jorge Martin sono 13 quando in palio tra gare Sprint e gare della domenica ce ne sono 111. Ecco cosa ha detto il #1 della casa di Borgo Panigale.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Preview GP Malesia Sepang MotoGP 2023

“Sono molto contento di tornare a correre a Sepang! È una delle mie piste preferite dove in passato ho ottenuto risultati importanti. Nell’ultimo GP della Tailandia, soprattutto in gara domenica, siamo riusciti a ritrovare la velocità e le giuste sensazioni che mi permettono di essere competitivo e che sono fiducioso di ritrovare subito anche qui. Sarà fondamentale infatti tornare ad essere forti anche in qualifica per poter partire davanti in gara. Il meteo sarà come sempre un’incognita, ma non mi preoccupa.”

