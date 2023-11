MotoGP | GP Malesia 2023: la Conferenza Stampa in DIRETTA

GP Malesia – Amici di Motorionline, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Sepang dove a partire dalle 10:00 inizierà la conferenza stampa della MotoGP. Saranno presenti: Francesco Bagnaia, Jorge Martin, Marco Bezzecchi e Brad Binder. Siamo giunti alla terzultima tappa del Mondiale con la lotta apertissima tra Bagnaia e Martin per il titolo. I due piloti sono separati da 13 punti e, considerando le Sprint Races, ci sono ancora sei gare da disputare.

GP MALESIA: DIRETTA CONFERENZA STAMPA A PARTIRE DALLE 10:00

Bagnaia su Martin come compagno di squadra

10:25 “Non voglio avere voce in capitolo ma non sarebbe giusto per Enea per la stagione che ha avuto”

10:18 Brad Binder: “Il programma sarebbe riprendere da dove siamo rimasti per lottare fino all’ultimo giro. Ho dei bei ricordi qui, la pista mi piace molto, durante i test qui abbiamo avuto dei problemi ma i ragazzi hanno lavorato molto e le cose ora sono totalmente diverse. Mi piacerebbe vincere perché il mio team lo merita, l’obiettivo è ottenere la vittoria nella gara principale. E’ bello vedere quanto la MotoGP stia crescendo in Sudafrica”

10:15 Marco Bezzecchi: “E’ stato un terzetto di gare intenso per via delle mie condizioni. E’ stato importante tornare a casa per recuperare con la spalla, mi sento pronto, mi sento meglio, proverò ancora dolore ma le mie condizioni mi sorprendono in positivo. Non voglio più vedere il Ranch per un po’, non sono andato in moto, dovevo arrivare qui al massimo delle condizioni. Appena metto la spalla sotto stress, il collo e la schiena mi creano problemi ma almeno ho recuperato parzialmente. In Thailandia sono stato costante e veloce, qui proverò a ripetermi, il meteo sarà un aspetto chiave ma cercherò di fare del mio meglio. Mondiale? E’ ancora possibile ma estremamente difficile, loro sono molto forti”

10:10 Jorge Martin: “Dopo la gara in Thailandia ero felicissimo, ho deciso di non tornare a casa per non soffrire il jet lag, sono contento, nella settimana di riposo ho pensato troppo, io preferisco correre subito e non vediamo l’ora. Mi manca la vittoria in Malesia, credo che il nuovo asfalto possa essere positivo. Pressione? La posta in palio è altissima ma una volta che corri pensi solo alla gara e paradossalmente sei più rilassato. Io al fianco di Bagnaia? Sono fiero di continuare in Pramac ma se la Ducati mi vorrà, sarò estremamente contento”

10:07 Pecco Bagnaia: “E’ una delle mie piste preferite, ho dei bei ricordi in tutte le categorie, ci vorrà fortuna per le previsioni meteo ma penso che potremmo essere competitivi in ogni situazione, alcune parti della pista sono state asfaltate e penso che possa andare bene. L’ultima volta che siamo venuti qui è stato a febbraio per i test ed era andato bene, sarà una bella battaglia ma spero di partire più davanti! E’ bello avere la pressione per il titolo, è un grande carburante e dobbiamo usarlo per migliorare da parte nostra e per avere la fame di essere di nuovo campione”

10:02 Inizia la conferenza stampa!