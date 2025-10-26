MotoGP | GP Malesia, Bagnaia sulla foratura: “Purtroppo sono le gare”[VIDEO]

GP Malesia Sepang Ducati MotoGP 2025 – Gara sfortunata per Francesco Bagnaia, costretto al ritiro mentre era in terza posizione a causa di una foratura alla gomma posteriore, a tre giri dal termine. Nonostante la delusione per lo zero, Pecco lascia la Malesia con il sorriso per la vittoria ottenuta ieri nella Sprint Race. In classifica Mondiale, Bagnaia è quarto a -5 da Marco Bezzecchi. Il pensiero di Bagnaia, va ai due sfortunati piloti in Moto3, Rueda e Dettwiler, coinvolti in un drammatico incidente.

Ecco le sue dichiarazioni a Sky Sport:

“Il pensiero va a Rueda e Dettwiler che non se la stanno passando bene. E’ stato uno spavento grosso e iniziare la giornata in questo modo non è il migliore dei modi, soprattutto per dei ragazzini della Moto3. Incrociamo le dita. Ti rendi conto in quelle situazioni che i problemi di tutti i giorni passano in secondo piano. Stiamo avendo delle sfortune varie, ho bucato la gomma dietro al 12esimo giro. Onestamente pensavo di non essere riuscito a gestire bene la gomma perché di colpo ho iniziato a sentire meno il grip e questo coincide con quando ho iniziato ad avere il calo. Purtroppo sono le gare. Sicuramente abbiamo fatto un bel lavoro ma non siamo riusciti a chiudere nel migliore dei modi, stavo cercando di gestire il gap su Alex. Fino a lì stavo cercando di essere preciso, staccavo abbastanza forte e potevo difendermi da Acosta. Sicuramente è stato un weekend positivo per certe situazioni e cercheremo di portare avanti quanto fatto in questo weekend. Non voglio portarmi troppo avanti, vedremo a Portimao, pista con molti sali scendi che necessita stabilità”





