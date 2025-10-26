MotoGP

MotoGP | GP Malesia, Alex Marquez vince, Bagnaia si ritira a tre giri dal termine: gli highlights [VIDEO]

Podio tutto spagnolo con Acosta e Mir

di Jessica Cortellazzi26 Ottobre, 2025
Highlights GP Malesia – Vi riproponiamo, qualora ve li siate persi, i momenti più importanti del Gran Premio della Malesia.

Alex Marquez conquista la vittoria, permettendo così al team Gresini Racing di vincere il titolo “Best Indipendent Team” del 2025. A concludere il podio tutto spagnolo, troviamo la KTM di Pedro Acosta e la Honda di Joan Mir che ha conquistato al terza piazza complice il ritiro di Francesco Bagnaia a tre giri dal termine a causa di una foratura.

Bene gli italiani con Franco Morbidelli quarto davanti a Fabio Quartararo e a seguire, sesto Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46 davanti allo specialista delle rimonte, Enea Bastianini che ha concluso settimo dopo la partenza dalla diciannovesima casella. Ottavo Luca Marini, a precedere Brad Binder e Ai Ogura. Undicesimo Marco Bezzecchi che resta terzo in classifica Mondiale a +5 su Bagnaia.


Ultime news