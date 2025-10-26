Moto2 | Gp Malesia: vince Dixon, cade Gonzalez, Moreira in testa al Mondiale

Moto2 Gp Malesia Sepang Gara – Colpi di scena a non finire nel Gran Premio della Malesia classe Moto2, 20esimo appuntamento del Motomondiale 2025.

Prima la bandiera rossa per la caduta di Joe Roberts nelle prime fasi e gara accorciata da 17 a 11 giri e poi a tre giri dalla fine della seconda gara la caduta di Manuel Gonzalez, mentre era quinto, con Diogo Moreira qualche posizione più indietro.

Una caduta che riscrive la classifica Mondiale, visto che con il quinto posto finale, Moreira (Italtrans Racing Team) passa in testa al Campionato con 9 punti di vantaggio.

Parlando della gara la vittoria è andata a Jake Dixon (terzo successo stagionale, settimo in carriera, ndr) che porta alla vittoria la Boscoscuro del Marc VDS Racing Team, andando a tagliare il traguardo davanti al rookie David Alonso (Aspar, + 2.035s) e Barry Baltus (Fantic Racing, + 2.745).

Quarto posto per il pole-man Daniel Holgado (Aspar), che ha preceduto il sopracitato Diogo Moreira, con il brasiliano che come detto si porta in testa al Mondiale.

Albert Arenas (Gresini) ha chiuso sesto, davanti a Daniel Munoz (Red Bull Ajo) ad Alex Escrig (Forward Factory Team), e al rookie Collin Veijer (Red Bull Ajo).

In Top Ten anche il migliore dei piloti italiani, Tony Arbolino, rider Pramac Racing. Alle sue spalle ha chiuso il connazionale dello SpeedRS Team, Celestino Vietti, 11esimo.

A punti anche Izan Guevara (Pramac Racing), Ivan Ortolà (FRINSA – MSI), Alonso Lopez (SpeedRS Team) e Aron Canet (Fantic Racing), che dice addio alle chance di Titolo iridato.

Moreira avrà il primo match-point già nella prossima gara di Portimao, dovrà arrivare a +26 su Gonzalez.

Foto: Valter Magatti

