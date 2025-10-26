Moto2

Moto2 | Gp Malesia: vince Dixon, cade Gonzalez, Moreira in testa al Mondiale

Per Dixon terzo successo stagionale, il brasiliano ringrazia Gonzalez e balsa in testa alla classifica iridata

di Alessio Brunori26 Ottobre, 2025
Moto2 Gp Malesia Sepang Gara – Colpi di scena a non finire nel Gran Premio della Malesia classe Moto2, 20esimo appuntamento del Motomondiale 2025.

Prima la bandiera rossa per la caduta di Joe Roberts nelle prime fasi e gara accorciata da 17 a 11 giri e poi a tre giri dalla fine della seconda gara la caduta di Manuel Gonzalez, mentre era quinto, con Diogo Moreira qualche posizione più indietro.

Una caduta che riscrive la classifica Mondiale, visto che con il quinto posto finale, Moreira (Italtrans Racing Team) passa in testa al Campionato con 9 punti di vantaggio.

Parlando della gara la vittoria è andata a Jake Dixon (terzo successo stagionale, settimo in carriera, ndr) che porta alla vittoria la Boscoscuro del Marc VDS Racing Team, andando a tagliare il traguardo davanti al rookie David Alonso (Aspar, + 2.035s) e Barry Baltus (Fantic Racing, + 2.745).

Quarto posto per il pole-man Daniel Holgado (Aspar), che ha preceduto il sopracitato Diogo Moreira, con il brasiliano che come detto si porta in testa al Mondiale.

Albert Arenas (Gresini) ha chiuso sesto, davanti a Daniel Munoz (Red Bull Ajo) ad Alex Escrig (Forward Factory Team), e al rookie Collin Veijer (Red Bull Ajo).

In Top Ten anche il migliore dei piloti italiani, Tony Arbolino, rider Pramac Racing. Alle sue spalle ha chiuso il connazionale dello SpeedRS Team, Celestino Vietti, 11esimo.

A punti anche Izan Guevara (Pramac Racing), Ivan Ortolà (FRINSA – MSI), Alonso Lopez (SpeedRS Team) e Aron Canet (Fantic Racing), che dice addio alle chance di Titolo iridato.

Moreira avrà il primo match-point già nella prossima gara di Portimao, dovrà arrivare a +26 su Gonzalez.

Foto: Valter Magatti

moto2 Gara Sepang - Malesia - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 96 Jake Dixon Elf Marc Vds Racing Team 23:05.269
2 80 David Alonso Cfmoto Rcb Aspar Team +2.035
3 7 Barry Baltus Fantic Racing +2.745
4 27 Daniel Holgado Cfmoto Rcb Aspar Team +4.358
5 10 Diogo Moreira Italtrans Racing Team +5.672
6 75 Albert Arenas Italjet Gresini Moto2 +6.699
7 17 David Munoz Red Bull Ktm Ajo +7.699
8 11 Alex Escrig Klint Forward Factory Team +7.704
9 95 Collin Veijer Red Bull Ktm Ajo +10.070
10 14 Tony Arbolino Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 +11.726
11 13 Celestino Vietti Sync Speedrs Team +12.823
12 28 Izan Guevara Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 +13.512
13 4 Ivan Ortola Qjmotor - Frinsa - Msi +14.548
14 21 Alonso Lopez Sync Speedrs Team +14.817
15 44 Aron Canet Fantic Racing +14.973
16 24 Marcos Ramirez Onlyfans American Racing Team +15.052
17 71 Ayumu Sasaki Rw-idrofoglia Racing Gp +16.448
18 99 Adrian Huertas Italtrans Racing Team +16.618
19 9 Jorge Navarro Klint Forward Factory Team +22.708
20 92 Yuki Kunii Idemitsu Honda Team Asia +23.091
21 84 Zonta Van Den Goorbergh Rw-idrofoglia Racing Gp +23.862
22 64 Mario Suryo Aji Idemitsu Honda Team Asia +24.069
23 55 Muhammad Helmi Azman Petronas Mie Racing Rw +38.792
24 20 Azroy Anuar Petronas Mie Racing Rw +38.945
25 18 Manuel Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact Gp +43.705
26 29 Harrison Voight Qjmotor - Frinsa - Msi +45.177

Sepang - Malesia - Risultati Gara

