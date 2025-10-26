Moto2 | Gp Malesia: vince Dixon, cade Gonzalez, Moreira in testa al Mondiale
Per Dixon terzo successo stagionale, il brasiliano ringrazia Gonzalez e balsa in testa alla classifica iridata
Moto2 Gp Malesia Sepang Gara – Colpi di scena a non finire nel Gran Premio della Malesia classe Moto2, 20esimo appuntamento del Motomondiale 2025.
Prima la bandiera rossa per la caduta di Joe Roberts nelle prime fasi e gara accorciata da 17 a 11 giri e poi a tre giri dalla fine della seconda gara la caduta di Manuel Gonzalez, mentre era quinto, con Diogo Moreira qualche posizione più indietro.
Una caduta che riscrive la classifica Mondiale, visto che con il quinto posto finale, Moreira (Italtrans Racing Team) passa in testa al Campionato con 9 punti di vantaggio.
Parlando della gara la vittoria è andata a Jake Dixon (terzo successo stagionale, settimo in carriera, ndr) che porta alla vittoria la Boscoscuro del Marc VDS Racing Team, andando a tagliare il traguardo davanti al rookie David Alonso (Aspar, + 2.035s) e Barry Baltus (Fantic Racing, + 2.745).
Quarto posto per il pole-man Daniel Holgado (Aspar), che ha preceduto il sopracitato Diogo Moreira, con il brasiliano che come detto si porta in testa al Mondiale.
Albert Arenas (Gresini) ha chiuso sesto, davanti a Daniel Munoz (Red Bull Ajo) ad Alex Escrig (Forward Factory Team), e al rookie Collin Veijer (Red Bull Ajo).
In Top Ten anche il migliore dei piloti italiani, Tony Arbolino, rider Pramac Racing. Alle sue spalle ha chiuso il connazionale dello SpeedRS Team, Celestino Vietti, 11esimo.
A punti anche Izan Guevara (Pramac Racing), Ivan Ortolà (FRINSA – MSI), Alonso Lopez (SpeedRS Team) e Aron Canet (Fantic Racing), che dice addio alle chance di Titolo iridato.
Moreira avrà il primo match-point già nella prossima gara di Portimao, dovrà arrivare a +26 su Gonzalez.
Foto: Valter Magatti
moto2 Gara Sepang - Malesia - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|96
|Jake Dixon
|Elf Marc Vds Racing Team
|23:05.269
|2
|80
|David Alonso
|Cfmoto Rcb Aspar Team
|+2.035
|3
|7
|Barry Baltus
|Fantic Racing
|+2.745
|4
|27
|Daniel Holgado
|Cfmoto Rcb Aspar Team
|+4.358
|5
|10
|Diogo Moreira
|Italtrans Racing Team
|+5.672
|6
|75
|Albert Arenas
|Italjet Gresini Moto2
|+6.699
|7
|17
|David Munoz
|Red Bull Ktm Ajo
|+7.699
|8
|11
|Alex Escrig
|Klint Forward Factory Team
|+7.704
|9
|95
|Collin Veijer
|Red Bull Ktm Ajo
|+10.070
|10
|14
|Tony Arbolino
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|+11.726
|11
|13
|Celestino Vietti
|Sync Speedrs Team
|+12.823
|12
|28
|Izan Guevara
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|+13.512
|13
|4
|Ivan Ortola
|Qjmotor - Frinsa - Msi
|+14.548
|14
|21
|Alonso Lopez
|Sync Speedrs Team
|+14.817
|15
|44
|Aron Canet
|Fantic Racing
|+14.973
|16
|24
|Marcos Ramirez
|Onlyfans American Racing Team
|+15.052
|17
|71
|Ayumu Sasaki
|Rw-idrofoglia Racing Gp
|+16.448
|18
|99
|Adrian Huertas
|Italtrans Racing Team
|+16.618
|19
|9
|Jorge Navarro
|Klint Forward Factory Team
|+22.708
|20
|92
|Yuki Kunii
|Idemitsu Honda Team Asia
|+23.091
|21
|84
|Zonta Van Den Goorbergh
|Rw-idrofoglia Racing Gp
|+23.862
|22
|64
|Mario Suryo Aji
|Idemitsu Honda Team Asia
|+24.069
|23
|55
|Muhammad Helmi Azman
|Petronas Mie Racing Rw
|+38.792
|24
|20
|Azroy Anuar
|Petronas Mie Racing Rw
|+38.945
|25
|18
|Manuel Gonzalez
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|+43.705
|26
|29
|Harrison Voight
|Qjmotor - Frinsa - Msi
|+45.177
Sepang - Malesia - Risultati Gara
