MotoGP | GP Malesia 2025: Sprint Race in DIRETTA (live e foto)

MotoGP Gp Malesia Sepang Sprint Race – Amici di MotoGrandPrix, rieccoci collegati con il circuito di Sepang dove, a partire dalle 09:00 orario italiano si disputerà la 20esima Sprint Race della MotoGP 2025, quella del Gran Premio della Malesia.

Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della mini race, con diretta testuale e aggiornamenti in tempo reale dal circuito.

Davanti a tutti scatterà un redivivo Pecco Bagnaia, che dopo l’incubo vissuto in Indonesia e Australia, è tornato competitivo ai massimi livelli, centrando la pole dopo essere passato dalla Q1. Con il piemontese della Ducati ci saranno altre due Desmosedici in prima fila, le GP 24 di Alex Marquez e Franco Morbidelli.

Seconda fila per la Yamaha di Fabio Quartararo, per la KTM di Pedro Acosta e per la Ducati di Fermin Aldeguer. Joan Mir aprirà la terza fila, dove troviamo anche Fabio Di Giannantonio (ottavo) e Johann Zarco.

Quarta fila per Alex Rins, Jack Miller e Pol Espargarò. Non sono riusciti a passare la Q1 tra gli altri i nostri Luca Marini (Honda Factory, il più veloce delle FP2) che scatterà dalla 13esima casella, Marco Bezzecchi (Aprilia Factory) 14esimo, Enea Bastianini (KTM Tech3) 19esimo, e i tester di Aprilia e Ducati Lorenzo Savadori e Michele Pirro (che sostituiscono rispettivamente gli infortunati Jorge Martin e Marc Marquez, ndr), che partiranno dalla 21esima e 22esima posizione.

Pecco Bagnaia in pole in Malesia

DIRETTA SPRINT RACE GP MALESIA DALLE 9:00

