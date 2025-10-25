MotoGP | Gp Malesia Sprint Race: Bagnaia vittoria dominante, tre Ducati a podio

MotoGP Gp Malesia Sepang Sprint Race – Torna a splendere la luce di Pecco Bagnaia, che dopo due gare da incubo, quelle dell’Indonesia e dell’Australia, torna ad un sabato da incorniciare nel caldo malese di Sepang.

Il tre volte iridato della Ducati ha infatti centrato pole position e vittoria nella gara Sprint, 13esimo successo in una gara “corta”, 30esima medaglia Sprint, eguagliato Jorge Martin, 50esima vittoria Sprint per la Ducati. Con questo successo si riprende il terzo posto nella classifica iridata ai danni di Marco Bezzecchi.

Un Bagnaia che al parco chiuso è stato abbracciato dal Direttore Generale di Ducati Corse Gigi Dall’Igna, che come sottolineato più volte, non ha mai smesso di credere in Bagnaia, facendo di tutto per farlo tornare competitivo. Da sottolineare come abbia fatto la gara senza abbassatore posteriore, visto che dopo la partenza non funzionava bene.

Sul podio della gara del sabato anche le Ducati GP 24 del Gresini Racing di Alex Marquez, che con questo risultato è sicuro del secondo posto nel Mondiale e di Fermin Aldeguer, che conquista il Titolo di Rookie of The Year 2025. Quest’ultimo è sotto investigazione per la pressione delle gomme, ma al momento non è arrivata nessuna ufficialità.

Quarto posto per Pedro Acosta che in sella alla KTM è stato terzo fino a due giri dalla fine, ma che poi si è dovuto arrendere al consumo delle gomme, che la sua RC16 non tratta “bene” come le Ducati.

Acosta ha preceduto Franco Morbidelli, che partito dalla prima fila (terzo tempo, ndr) ha chiuso quinto, davanti alla migliore delle moto giapponesi, la Yamaha di Fabio Quartararo.

“El Diablo” si è messo dietro un Marco Bezzecchi che ha fatto una gara in rimonta con la sua Aprilia, Johann Zarco su Honda del Team LCR e l’ultimo pilota a punti, il nostro Enea Bastianini, rider KTM Tech3, che partito 19esimo ha chiuso nono.

Gara incolore per Fabio Di Giannantonio, che dopo lo splendido weekend di Phillip Island, torna nelle retrovie e chiude decimo. Il pilota del VR46 Racing Team contribuisce a “confondere” ancora più le idee circa la competitività della Ducati GP 25. Così come Bagnaia, non ha mai trovato continuità nei risultati, cosa riuscita al solo Marc Marquez, che ricordiamo ha già finito la stagione dopo essere stato tamponato da Bezzecchi in Indonesia ed essere già stato operato alla scapola destra.

Buona la gara del tester KTM Pol Espargarò, in zona punti fino a quando un’entrata un pò troppo “allegra” di Luca Marini non gli ha fatto perdere qualche posizione. Il #44 ha tagliato il traguardo in 11esima posizione, davanti alle Aprilia del Trackhouse MotoGP Team di Ai Ogura e Raul Fernandez, alle Yamaha di Jack Miller (Pramac Racing) e Alex Rins (Team Factory), alla KTM di Brad Binder e al rookie Honda LCR, Somkiat Chantra.

I tester di Aprilia e Ducati, Lorenzo Savadori e Michele Pirro hanno chiuso rispettivamente in 18esima e 20esima posizione, in mezzo a loro la Yamaha V4 del tester Augusto Fernandez, che in dieci giri si è preso 25.412s.

Gara da dimenticare per il Team Honda Factory, sia Joan Mir che Luca Marini sono infatti caduti. Il primo mentre era quarto e inseguiva il podio, il secondo mentre era in lotta per la settima posizione. Caduto (sempre senza conseguenze, ndr) anche Miguel Oliveira (Yamaha Pramac).

Foto: Valter Magatti

