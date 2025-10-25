Moto2 | Gp Malesia: Holgado, pole da record, Arbolino è nono

Moto2 Gp Malesia Sepang Qualifiche – Strepitosa pole position per Daniel Holgado, che in sella alla Kalex del Team Aspar ha stabilito il nuovo record del Sepang International Circuit per la classe Moto2, 2:02.858.

Il #27, alla seconda pole stagionale dopo quella di Barcellona, ha fatto un giro da record, mettendosi alle spalle di oltre mezzo secondo Barry Baltus (Fantic Racing, +0.562s) e Jake Dixon (Boscoscuro Marc VDS Racing Team, +0.591s), che completano la prima fila.

Quarto tempo e apertura della seconda fila per Albert Arenas (Gresini), seguito da Daniel Munoz (Red Bull Ajo) e dall’iridato 2024 della Moto3, David Alonso (Aspar).

Il leader della classifica iridata Manuel Gonzalez (Intact GP) è solamente settimo, ma peggio di lui ha fatto il suo rivale nella corsa al Titolo, il brasiliano Diogo Moreira (che in classifica è due punti dietro allo spagnolo, ndr) che ha chiuso 16esimo dopo un errore nel giro decisivo.

Ci si aspetta quindi una gara in rimonta per Moreira e di attacco per Gonzalez, che pur non essendo tra i primissimi, è comunque molto più avanti del #10 dell’Italtrans Racing Team.

In terza fila con Gonzalez partiranno Aron Canet (Fantic Racing) e il migliore dei piloti italiani, Tony Arbolino, nono con la Boscoscuro del Pramac Racing.

Quarta fila per Alex Escrig (Forward Factory Team), Joe Roberts (Onlyfans American Racing Team) e Izan Guevara (Pramac Racing).

Non è riuscito a passare in Q2 il nostro Celestino Vietti, che in sella alla Boscoscuro del Sync SpeedRS Team ha chiuso settimo la Q1 e che partirà quindi dalla 21esima casella. Male anche il suo team-mate Alonso Lopez, che lo precede di una posizione. In difficoltà anche il vincitore di Phillip Island, Senna Agius, che scatterà dalla 23esima casella davanti a Marcos Ramirez.

Foto: Valter Magatti

