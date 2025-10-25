Moto2

Moto2 | Gp Malesia: Holgado, pole da record, Arbolino è nono

Il rookie del Team Aspar ha preceduto Barry Baltus e Jake Dixon

di Alessio Brunori25 Ottobre, 2025
Moto2 | Gp Malesia: Holgado, pole da record, Arbolino è nono

Moto2 Gp Malesia Sepang Qualifiche – Strepitosa pole position per Daniel Holgado, che in sella alla Kalex del Team Aspar ha stabilito il nuovo record del Sepang International Circuit per la classe Moto2, 2:02.858.

Il #27, alla seconda pole stagionale dopo quella di Barcellona, ha fatto un giro da record, mettendosi alle spalle di oltre mezzo secondo Barry Baltus (Fantic Racing, +0.562s) e Jake Dixon (Boscoscuro Marc VDS Racing Team, +0.591s), che completano la prima fila.

Quarto tempo e apertura della seconda fila per Albert Arenas (Gresini), seguito da Daniel Munoz (Red Bull Ajo) e dall’iridato 2024 della Moto3, David Alonso (Aspar).

Il leader della classifica iridata Manuel Gonzalez (Intact GP) è solamente settimo, ma peggio di lui ha fatto il suo rivale nella corsa al Titolo, il brasiliano Diogo Moreira (che in classifica è due punti dietro allo spagnolo, ndr) che ha chiuso 16esimo dopo un errore nel giro decisivo.

Ci si aspetta quindi una gara in rimonta per Moreira e di attacco per Gonzalez, che pur non essendo tra i primissimi, è comunque molto più avanti del #10 dell’Italtrans Racing Team.

In terza fila con Gonzalez partiranno Aron Canet (Fantic Racing) e il migliore dei piloti italiani, Tony Arbolino, nono con la Boscoscuro del Pramac Racing.

Quarta fila per Alex Escrig (Forward Factory Team), Joe Roberts (Onlyfans American Racing Team) e Izan Guevara (Pramac Racing).

Non è riuscito a passare in Q2 il nostro Celestino Vietti, che in sella alla Boscoscuro del Sync SpeedRS Team ha chiuso settimo la Q1 e che partirà quindi dalla 21esima casella. Male anche il suo team-mate Alonso Lopez, che lo precede di una posizione. In difficoltà anche il vincitore di Phillip Island, Senna Agius, che scatterà dalla 23esima casella davanti a Marcos Ramirez.

Foto: Valter Magatti

moto2 Qualifica 2 Sepang - Malesia - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 27 Daniel Holgado Cfmoto Rcb Aspar Team 2:02.858
2 7 Barry Baltus Fantic Racing 2:03.420 +0.562
3 96 Jake Dixon Elf Marc Vds Racing Team 2:03.449 +0.591
4 75 Albert Arenas Italjet Gresini Moto2 2:03.483 +0.625
5 17 Daniel Munoz Red Bull Ktm Ajo 2:03.581 +0.723
6 80 David Alonso Cfmoto Rcb Aspar Team 2:03.586 +0.728
7 18 Manuel Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 2:03.605 +0.747
8 44 Aron Canet Fantic Racing 2:03.625 +0.767
9 14 Tony Arbolino Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 2:03.709 +0.851
10 11 Alex Escrig Klint Forward Factory Team 2:03.851 +0.993
11 16 Joe Roberts Onlyfans American Racing Team 2:03.904 +1.046
12 28 Izan Guevara Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 2:03.930 +1.072
13 95 Collin Veijer Red Bull Ktm Ajo 2:03.980 +1.122
14 9 Jorge Navarro Klint Forward Factory Team 2:04.035 +1.177
15 12 Filip Salac Elf Marc Vds Racing Team 2:04.079 +1.221
16 10 Diogo Moreira Italtrans Racing Team 2:04.174 +1.316
17 99 Adrian Huertas Italtrans Racing Team 2:04.300 +1.442
18 4 Ivan Ortola Qjmotor - Frinsa - Msi 2:04.601 +1.743

Sepang - Malesia - Risultati Qualifica 2

