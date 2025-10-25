Moto2 | Gp Malesia: Holgado, pole da record, Arbolino è nono
Il rookie del Team Aspar ha preceduto Barry Baltus e Jake Dixon
Moto2 Gp Malesia Sepang Qualifiche – Strepitosa pole position per Daniel Holgado, che in sella alla Kalex del Team Aspar ha stabilito il nuovo record del Sepang International Circuit per la classe Moto2, 2:02.858.
Il #27, alla seconda pole stagionale dopo quella di Barcellona, ha fatto un giro da record, mettendosi alle spalle di oltre mezzo secondo Barry Baltus (Fantic Racing, +0.562s) e Jake Dixon (Boscoscuro Marc VDS Racing Team, +0.591s), che completano la prima fila.
Quarto tempo e apertura della seconda fila per Albert Arenas (Gresini), seguito da Daniel Munoz (Red Bull Ajo) e dall’iridato 2024 della Moto3, David Alonso (Aspar).
Il leader della classifica iridata Manuel Gonzalez (Intact GP) è solamente settimo, ma peggio di lui ha fatto il suo rivale nella corsa al Titolo, il brasiliano Diogo Moreira (che in classifica è due punti dietro allo spagnolo, ndr) che ha chiuso 16esimo dopo un errore nel giro decisivo.
Ci si aspetta quindi una gara in rimonta per Moreira e di attacco per Gonzalez, che pur non essendo tra i primissimi, è comunque molto più avanti del #10 dell’Italtrans Racing Team.
In terza fila con Gonzalez partiranno Aron Canet (Fantic Racing) e il migliore dei piloti italiani, Tony Arbolino, nono con la Boscoscuro del Pramac Racing.
Quarta fila per Alex Escrig (Forward Factory Team), Joe Roberts (Onlyfans American Racing Team) e Izan Guevara (Pramac Racing).
Non è riuscito a passare in Q2 il nostro Celestino Vietti, che in sella alla Boscoscuro del Sync SpeedRS Team ha chiuso settimo la Q1 e che partirà quindi dalla 21esima casella. Male anche il suo team-mate Alonso Lopez, che lo precede di una posizione. In difficoltà anche il vincitore di Phillip Island, Senna Agius, che scatterà dalla 23esima casella davanti a Marcos Ramirez.
moto2 Qualifica 2 Sepang - Malesia - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|27
|Daniel Holgado
|Cfmoto Rcb Aspar Team
|2:02.858
|2
|7
|Barry Baltus
|Fantic Racing
|2:03.420
|+0.562
|3
|96
|Jake Dixon
|Elf Marc Vds Racing Team
|2:03.449
|+0.591
|4
|75
|Albert Arenas
|Italjet Gresini Moto2
|2:03.483
|+0.625
|5
|17
|Daniel Munoz
|Red Bull Ktm Ajo
|2:03.581
|+0.723
|6
|80
|David Alonso
|Cfmoto Rcb Aspar Team
|2:03.586
|+0.728
|7
|18
|Manuel Gonzalez
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|2:03.605
|+0.747
|8
|44
|Aron Canet
|Fantic Racing
|2:03.625
|+0.767
|9
|14
|Tony Arbolino
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|2:03.709
|+0.851
|10
|11
|Alex Escrig
|Klint Forward Factory Team
|2:03.851
|+0.993
|11
|16
|Joe Roberts
|Onlyfans American Racing Team
|2:03.904
|+1.046
|12
|28
|Izan Guevara
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|2:03.930
|+1.072
|13
|95
|Collin Veijer
|Red Bull Ktm Ajo
|2:03.980
|+1.122
|14
|9
|Jorge Navarro
|Klint Forward Factory Team
|2:04.035
|+1.177
|15
|12
|Filip Salac
|Elf Marc Vds Racing Team
|2:04.079
|+1.221
|16
|10
|Diogo Moreira
|Italtrans Racing Team
|2:04.174
|+1.316
|17
|99
|Adrian Huertas
|Italtrans Racing Team
|2:04.300
|+1.442
|18
|4
|Ivan Ortola
|Qjmotor - Frinsa - Msi
|2:04.601
|+1.743
Sepang - Malesia - Risultati Qualifica 2
