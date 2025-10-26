Diretta MotoGP

MotoGP | GP Malesia 2025: la Gara in DIRETTA (live e foto)

Live timing e commento dal Sepang International Circuit

di Jessica Cortellazzi26 Ottobre, 2025
MotoGP | GP Malesia 2025: la Gara in DIRETTA (live e foto)MotoGP | GP Malesia 2025: la Gara in DIRETTA (live e foto)

Diretta GP Malesia Sepang – Amici di MotoGrandPrix, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il Sepang International Circuit, dove, a partire dalle 08:00, scatterà il Gran Premio della Malesia! Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti con diretta testuale e aggiornamenti in tempo reale dal circuito.

Davanti a tutti scatterà Pecco Bagnaia, che sabato ha ottenuto la pole position e la vittoria nella Sprint Race. Con il piemontese della Ducati ci saranno altre due Desmosedici in prima fila, le GP 24 di Alex Marquez e Franco Morbidelli.

Seconda fila per la Yamaha di Fabio Quartararo, per la KTM di Pedro Acosta e per la Ducati di Fermin Aldeguer. Joan Mir aprirà la terza fila, dove troviamo anche Fabio Di Giannantonio (ottavo) e Johann Zarco.

Quarta fila per Alex Rins, Jack Miller e Pol Espargarò. Non sono riusciti a passare la Q1 tra gli altri i nostri Luca Marini (Honda Factory, il più veloce delle FP2) che scatterà dalla 13esima casella, Marco Bezzecchi (Aprilia Factory) 14esimo, Enea Bastianini (KTM Tech3) 19esimo, e i tester di Aprilia e Ducati Lorenzo Savadori e Michele Pirro (che sostituiscono rispettivamente gli infortunati Jorge Martin e Marc Marquez, ndr), che partiranno dalla 21esima e 22esima posizione.

Nella Sprint di Sepang vittoria di Pecco Bagnaia su Alex Marquez e Pedro Acosta

Foto Gallery Sprint Race GP Malesia Sepang MotoGP 2025

DIRETTA GP MALESIA DALLE 08:00

5/5 - (1 vote)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in Diretta MotoGP

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Foto MotoGP SBK

motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00046motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00050motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00012motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00021motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00034motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00054motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00033motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00032motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00053motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00001motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00038motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00026

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news