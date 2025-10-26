MotoGP | GP Malesia 2025: la Gara in DIRETTA (live e foto)

Diretta GP Malesia Sepang – Amici di MotoGrandPrix, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il Sepang International Circuit, dove, a partire dalle 08:00, scatterà il Gran Premio della Malesia! Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti con diretta testuale e aggiornamenti in tempo reale dal circuito.

Davanti a tutti scatterà Pecco Bagnaia, che sabato ha ottenuto la pole position e la vittoria nella Sprint Race. Con il piemontese della Ducati ci saranno altre due Desmosedici in prima fila, le GP 24 di Alex Marquez e Franco Morbidelli.

Seconda fila per la Yamaha di Fabio Quartararo, per la KTM di Pedro Acosta e per la Ducati di Fermin Aldeguer. Joan Mir aprirà la terza fila, dove troviamo anche Fabio Di Giannantonio (ottavo) e Johann Zarco.

Quarta fila per Alex Rins, Jack Miller e Pol Espargarò. Non sono riusciti a passare la Q1 tra gli altri i nostri Luca Marini (Honda Factory, il più veloce delle FP2) che scatterà dalla 13esima casella, Marco Bezzecchi (Aprilia Factory) 14esimo, Enea Bastianini (KTM Tech3) 19esimo, e i tester di Aprilia e Ducati Lorenzo Savadori e Michele Pirro (che sostituiscono rispettivamente gli infortunati Jorge Martin e Marc Marquez, ndr), che partiranno dalla 21esima e 22esima posizione.

Nella Sprint di Sepang vittoria di Pecco Bagnaia su Alex Marquez e Pedro Acosta

Foto Gallery Sprint Race GP Malesia Sepang MotoGP 2025

DIRETTA GP MALESIA DALLE 08:00

