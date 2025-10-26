MotoGP | Gp Malesia: vince Alex Marquez, si ritira Bagnaia

MotoGP Gp Malesia Sepang Gara – Alex Marquez vince il Gran Premio della Malesia classe MotoGP, 20esimo appuntamento della MotoGP 2025 corso al Sepang International Circuit.

Il pilota del Gresini Racing, che scattava dalla seconda casella, ha preso il comando della gara nel corso del secondo giro, non lasciandolo più sino alla bandiera a scacchi. Per il #73 secondo successo stagionale dopo quello di Barcellona, terzo successo in Top Class, 15esimo in carriera.

Per il più piccolo dei fratelli Marquez 16esimo podio in MotoGP, 11esimo della stagione. Per la Ducati è la 123esima vittoria, mentre le vittorie spagnolo sono 212. Il Team Gresini vince il Titolo di squadra indipendente.

Sul secondo gradino del podio è salito Pedro Acosta, autore di una gara solida e che bissa il podio della Sprint Race (era arrivato quarto, ma poi la penalità ad Aldeguer per pressione irregolare delle gomme lo aveva portato al terzo posto, ndr).

Il pilota della KTM ha lottato a lungo con Pecco Bagnaia, con il vincitore della Sprint Race che contava sulla gomma media all’anteriore (tutti i big tranne lui e Marini avevano la soft, ndr), ma che invece è stato dapprima superato dal pilota della casa austriaca e che poi si è dovuto ritirare a tre giri dal termine per un problema alla sua gomma posteriore, che sembra si sia bucata. Una vera sfortuna per Bagnaia che stava comunque correndo una gara solida.

Il terzo gradino del podio è andato quindi a Joan Mir, che porta la Honda nelle primissime posizioni. Gara all’attacco quella del Campione del Mondo 2020, che nel corso del primo giro era settimo. Sorpassi decisi per il #36 della casa giapponese, autore di una bellissima gara.

Quarto al traguardo il migliore dei piloti italiani, Franco Morbidelli, che in sella alla Ducati GP 24 del VR46 Racing Team ha avuto la meglio su un positivo Fabio Quartararo, quinto e miglior pilota Yamaha.

Dalla sesta all’ottava posizione troviamo altri tre piloti italiani, Fabio Di Giannantonio (Ducati GP 25 VR46 Racing Team), Enea Bastianini (KTM Tech3), autore di una grande rimonta dal 19esimo al settimo posto e Luca Marini (Honda Factory).

In Top Ten anche Brad Binder con la KTM e Ai Ogura, decimo con la migliore delle Aprilia. La casa veneta dopo la bellissima gara di Phillip Island torna a soffrire e chiude 11esimo con Marco Bezzecchi, mentre una caduta ha messo fuorigioco il vincitore del Gran Premio d’Australia Raul Fernandez.

A punti anche Johann Zarco con la Honda del Team LCR, le Yamaha di Alex Rins (Team Factory) e Jack Miller (Pramac Racing) e il rookie Honda LCR, Somkiat Chantra.

Il tester Aprilia Lorenzo Savadori ha chiuso 16esimo, davanti al tester Ducati Michele Pirro (i due sostituiscono rispettivamente gli infortunati Jorge Martin e Marc Marquez, ndr).

Ultime due posizioni per il tester Yamaha (in pista con il nuovo progetto V4) Augusto Fernandez e Miguel Oliveira (Pramac Racing, caduto e poi tornato in pista, ndr).

Caduti senza conseguenze il tester KTM Pol Espargarò (che sostituisce l’infortunato Maverick Vinales, ndr) e Fermin Aldeguer (Ducati Gresini Racing).

