MotoGP | Gp Malesia, Bautista: “Emozionante salire di nuovo sulla Desmosedici”

MotoGP GP Malesia Sepang Ducati Aruba.it Racing – Alvaro Bautista dopo essersi laureato per il secondo anno consecutivo Campione del Mondo Superbike è volato in Malesia dove prenderà parte al “Gran Prix of Malaysia” sul tracciato di Sepang.

Il pilota spagnolo salirà in sella alla Ducati Desmosedici GP del team Aruba.it Racing per la terza wild card stagionale in MotoGP dopo quelle disputate con Michele Pirro in Italia prima sul Circuito del Mugello, poi al Misano World Circuit Marco Simoncelli.

E’ da Valencia 2018 che il #1 della Superbike non corre in MotoGP e lo farà senza aspettative ma solo con la voglia di fare un buon lavoro con la squadra fin dal venerdì.

Dichiarazioni Alvaro Bautista Preview GP Malesia Sepang MotoGP 2023

“Sono contento di poter correre in Malesia anche perché quello di Sepang è sicuramente uno dei miei circuiti preferiti. E’ una bella emozione poter salire di nuovo sulla Desmosedici GP dopo alcuni anni. Sono certo che sarà un bel weekend anche perché, ovviamente, arriviamo in Malesia senza aspettative ma solo con la voglia di fare un buon lavoro con la squadra fin dal venerdì. L’obiettivo è quello di trovare prima possibile un buon feeling con la moto anche perché con il nuovo format il tempo a disposizione non è molto. Non sarà facile ma ce la metterò tutta per fare il massimo e divertirmi. Questo è un bonus che Ducati e Aruba.it mi hanno dato per le mie vittorie nel campionato WorldSBK e vorrei sfruttarlo nel miglior modo possibile,”

