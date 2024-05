MotoGP | Gp Barcellona, Vinales: “Quando sono al Montmeló penso a Luis Salom”

MotoGP Gp Catalunya Barcellona Aprilia Racing – Maverick Vinales non vede l’ora di correre la gara di casa al Montmelò di Barcellona.

Il pilota di Figueres nella preview del Gran Premio di Catalogna ha voluto ricordare il compianto Luis Salom, deceduto sulla pista catalana il 3 giugno del 2016 ed ha sottolineato che è motivato a fare bene anche per ricordare lo sfortunato pilota maiorchino.

Lo scorso anno l’Aprilia fece doppietta nella gara della domenica, con il #12 dietro al team-mate Aleix Espargarò e quest’anno cercherà di ripetersi.

Dichiarazioni Maverick Vinales Gp Catalunya Barcellona MotoGP 2024

“Montmeló è una pista che mi piace, ho tanti bei ricordi. Quando sono qui penso a Luis Salom ed è una grande motivazione per me. È la gara di casa, c’è tutto il mio fan club, quindi è una pista dove voglio fare bene. Siamo pronti e preparati per fare un buon weekend. La mentalità è quella di restare concentrati per fare bene e riuscire a dare il massimo.”

