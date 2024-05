MotoGP | GP Barcellona, Bezzecchi: “L’obiettivo è riuscire a stare con i più forti”

MotoGP GP Catalunya Barcellona Ducati VR46 Racing Team – Marco Bezzecchi è in cerca di riscatto dopo il doppio “zero” rimediato in Francia.

Il riminese del VR46 Racing Team rimane comunque fiducioso, le prossime due piste (Barcellona e Mugello, dove si correrà la settimana successiva, ndr) gli piacciono molto e cadute a parte a Le Mans aveva il ritmo dei migliori.

Ecco cosa ha detto il “Bez” che nella classifica generale è decimo con 36 punti e che cercherà di recuperare terreno mei prossimi appuntamenti della MotoGP 2024.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Gp Catalunya Barcellona MotoGP 2024

“Ci aspettano due settimane impegnative, ma su due piste davvero molto belle. Il tratto finale del circuito di Barcellona è una sequenza di curve unica. Non vedo l’ora di tornare al lavoro, in Francia abbiamo confermato di poter tenere il ritmo dei migliori, ma in gara non siamo riusciti a dare solidità alla prestazione. L’obiettivo è riuscire a stare con i più forti da venerdì.”

