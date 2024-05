MotoGP | GP Barcellona, Acosta: “Arrivo a Montmeló con più entusiasmo e con le idee chiare”

MotoGP KTM Tech3 – Pedro Acosta arriva motivato a Barcellona dopo la caduta avvenuta nella gara “lunga” del Gran Premio di Francia.

Il rookie della KTM era convinto di poter lottare per la vittoria, ma una caduta ad inizio gara lo aveva subito estromesso dalla battaglia.

La pista di Barcellona è “famosa” per il poco grip e questo rappresenta un’altra incognita per il #31 del Team GASGAS Tech3.

Acosta è arrivato sesto nel GP di Catalogna sia nel 2022 che nel 2023 quando era in Moto2, e sarà interessante vedere come si evolverà la sua performance durante il fine settimana.

Dichiarazioni Pedro Acosta Preview Gp Catalunya Barcellona MotoGP 2024

“Le Mans è stato un fine settimana un po’ frustrante perché, come ho detto, avevamo la moto pronta per vincere. Arrivo a Montmeló con più entusiasmo e con le idee chiare, quindi cercherò di fare un buon venerdì, continuare sabato e finire bene domenica. Vedremo come gestiremo le gomme durante il fine settimana su un circuito con poca aderenza, per fortuna in queste prime 5 gare ho imparato qualcosa in più su questo argomento. Detto questo, non vedo l’ora che arrivi il fine settimana e di vedere come il pubblico della GASGAS che riempirà di rosso gli spalti!”