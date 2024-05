MotoGP | Gp Barcellona, Espargarò: “Lo scorso anno weekend più bello della mia vita”

MotoGP Gp Catalunya Barcellona Aprilia Racing – Aleix Espargarò ha ricordi bellissimi dell’edizione 2023 del Gran Premio di Catalogna.

Il pilota dell’Aprilia vinse sia la Sprint Race che la gara “lunga” della domenica e la casa veneta fece doppietta piazzando in seconda posizione Maverick Vinales.

In questo weekend sarà di nuovo in sella alla RS-GP 24 sulla pista di casa e proverà a dare il massimo per tornare a competere per la vittoria.

Dichiarazioni Aleix Espargarò Gp Catalunya Barcellona MotoGP 2024

“Barcellona è una pista che mi piace molto, è la gara di casa. Il tracciato si adatta molto bene al mio stile perché ci sono curve veloci e non ci sono tornantini molto lenti. È una pista dove la moto funziona bene. L’anno scorso è stato il weekend più bello della mia vita, non sarà facile ripeterlo, ma proveremo a fare il massimo e a tornare davanti.”

