MotoGP | Caduta in allenamento per Marc Marquez a pochi giorni da Barcellona

MotoGP 2024 – Marc Marquez è tornato competitivo da quando è passato dalla Honda alla Ducati e non sta lasciando nulla al caso.

A Le Mans con un sorpasso all’ultimo giro su Pecco Bagnaia ha chiuso secondo e ora punta al colpo grosso nel Gran Premio di casa che si disputerà a Barcellona.

Non lasciare nulla al caso vuol dire anche allenarsi, non solo in palestra, ma anche con la moto da cross e da dirt-track e talvolta possono capitare episodi spiacevoli, come una caduta. E’ accaduto pochi giorni fa, ma l’otto volte iridato se l’è cavata solo con qualche graffio.

