MotoGP | Orari TV Sky e TV8 del GP di Catalunya 2024 a Barcellona

MotoGP Gp Catalunya Barcellona 2024 – Archiviato il Gran Premio di Francia con la tripletta di Jorge Martin (pole, vittoria nella Sprint e nella gara “lunga” della domenica, ndr), il circus del Motomondiale si sposta al Montmelò di Barcellona, per il sesto appuntamento della MotoGP 2024.

Nonostante il dominio dei suoi piloti che occupano le prime quattro posizioni della classifica iridata, l’ultimo successo della Ducati risale al 2018, quando a vincere fu Jorge Lorenzo.

Lo scorso anno ci fu il terribile incidente di Pecco Bagnaia, che dopo un high-side avvenuto poche curve dopo la partenza, cadde mentre era primo, venendo investito sulla gamba dalla KTM di Brad Binder. Il #1 della Ducati ne uscì miracolosamente illeso e addirittura la settimana successiva salì sul podio a Misano (sia nella Sprint che la domenica, ndr).

Anche la stagione precedente Bagnaia non raccolse punti, poche centinaia di metri dopo la partenza venne centrato infatti da Takaaki Nakagami. In questa stagione Bagnaia arriva da secondo in classifica, con 38 punti di ritardo su Jorge Martin.

Ci si aspetta molto sia dal capoclassifica che da Marc Marquez, che a Le Mans nonostante una partenza dalla quinta fila ha battuto Bagnaia con un sorpasso all’ultimo giro. L’otto volte iridato vuole il primo successo con la Ducati e ci proverà in casa.

Rimanendo in casa Ducati, sia Enea Bastianini (che si sta giocando il posto che attualmente occupa nel Team interno con Martin e Marc Marquez, ndr) che Marco Bezzecchi, Fabio di Giannantonio e Franco Morbidelli, puntano a fare una bella gara.

In casa Aprilia sperano invece di ripetere quanto fatto nel 2023, una doppietta che al momento sembra molto più difficile di quanto lo sia stata un anno fa.

IN KTM il rookie Pedro Acosta deve riscattare la caduta di Le Mans, mentre sia Brad Binder che Jack Miller sono chiamati a rispondere “presente” dopo gli ultimi deludenti risultati:

Yamaha e Honda arrivano così come negli ultimi GP con grandi punti interrogativi. Si potrà capire sin da subito se i recenti test del Mugello abbiano migliorato la situazione, oppure se le case giapponesi saranno in difficoltà come da inizio stagione.

Meteo Gp Catalunya Barcellona

Sul tracciato di Montmelò è previsto un tempo variabile al venerdì, con un miglioramento per sabato e domenica.

Info Gp Barcellona

Il circuito del Montmelò misura 4.7 Km e conta 7 curve a sinistra e 9 a destra. Il rettilineo più lungo, quello del traguardo, misura 1047m. Su questo circuito è Valentino Rossi ad avere il record di vittorie, 10 in carriera.

Orari Gp Catalunya MotoGP Barcellona 2024

Venerdì 24 maggio

FP Moto3 9:00 – 9:35

FP Moto2 9:50 – 10:30

FP1 MotoGP 10:45 – 11:30

Prove 1 Moto3 13:15 – 13:50

Prove 1 Moto2 14:05 – 14:45

Prove MotoGP 15:00 – 16:00

Sabato 25 maggio

Prove 2 Moto3 08:40 – 09:10

Prove 2 Moto2 09:25 – 09:55

FP2 MotoGP 10:10 – 10:40

Q1 MotoGP 10:50 – 11:05

Q2 MotoGP 11:15 – 11:30

Q1 Moto3 12:50 – 13:05

Q2 Moto3 13:15 – 13:30

Q1 Moto2 13:45 – 14:00

Q2 Moto2 14:10 – 14:25

Sprint Race MotoGP 15:00

Domenica 26 maggio

Warm Up MotoGP 09:40-09:50

Gara Moto3 11:00

Gara Moto2 12:15

Gara MotoGP 14:00

Dove vedere il Gp di Catalunya MotoGP

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky Sport MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. TV8 trasmetterà in diretta le qualifiche e la Sprint al sabato mentre la differita delle gare della domenica.

